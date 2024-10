Mi Nombre es regresó con todo en la pantalla y uno de los participantes que ha destacado en la competencia es Mattias González, el imitador de The Weeknd, quien recibió una importante noticia este viernes de mano del artista de hits como “Starboy”.

A través de sus redes sociales el cantante compartió un registro de la presentación del chileno en el programa de talentos de TVN.

The Weeknd reconoce a imitador chileno

Por su parte, el chileno compartió con sus seguidores la alegría frente a la situación. “Compartido por el jefe”, agregando “mi sueño más grande se hizo realidad”.

¿Quién es Mattias González?

El artista se presentó en esta nueva temporada de Mi Nombre es que regresó de la mano de TVN, en donde se encuentra en su primera etapa de la competencia.

El artista que imita al cantante detrás de hits como “Blinding Lights”, “Popular”,”Save your tears”, “The Hills”, “I Feel It Coming”, es oriundo de San Miguel, tiene 34 años.

Hace 4 años perdió parte de la audición y tuvo dos cirugías radicales por tumores en el oído medio. Usa audífonos ortopédicos y los ruidos ambientales tienden a sonar muy fuertes.

Durante su debut en el espacio, Mattia conversó con el animador del programa, Jean Philippe Cretton, señalando: “Estoy bastante nervioso, es primera vez que estoy en televisión, pero voy a darlo con todo, todo lo que salga ahí va a ser con el corazón”.

Asimismo, reveló que asistió junto a su pareja. “Yo tengo una condición que me dificulta la comunicación, hace algunos años perdí mi audición producto de unos tumores que me salieron en los tímpanos, entonces, lamentablemente, dependo de mucho de alguien que me asista, sobre todo en reuniones sociales, lugares abiertos, porque me dificulta mucho”.

Sobre cómo ha sido lidiar con su condición en un ambiente como el de la música, el artista señaló: “Con harto cariño, harta comunicación y harto ensayo. Lo tomo como un desafío”.