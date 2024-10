Gran Hermano comenzó la esperada recta final de su segunda temporada en donde la producción ya anunció un esperado cambio de cara la fase definitoria del espacio.

Actualmente, en Placa de Eliminación se encuentran Carlyn, luego de que Michelle le hizo la “Fulminante” y Yuhui, quien quedó en zona de peligro cuando la ex Top Chef VIP contestó el Teléfono Rojo.

Por votación de los compañeros están Miguel e Iván. Pedro, quien también estaba nominado, se salvó de la eliminación tras ganar la prueba de salvación.

El cambio que se viene en la recta final de Gran Hermano

Como anunció la conductora del espacio, Diana Bolocco, luego de la placa de eliminación de este domingo cambiará el significado de las votaciones.

Actualmente, el público envía un mensaje con el nombre del jugador que quieren que abandone la casa, a partir de la próxima placa se votará para que permanezcan en el espacio, es decir, comienza el “voto positivo”.

La última eliminación de Gran Hermano

Patricio se convirtió en el último jugador en dejar la casa por decisión del público. En conversación con RedCarpet, entregó detalles de su paso por la casa. “Era una sensación bien extraña, por un lado, felicidad porque iba a poder estar con los míos, con mis hijos que los echaba tanto de menos, mi papá, mi mamá, mi familia y mis amigos”.

“Por otro lado, era triste también irse, dejar a amigos, no poder estar ahí para acompañarlos, apoyarlos y dejar esta linda casa que nos dejó recuerdos absolutamente inolvidables”, agregó, asimismo, añadió: “El hecho también de que el público no te premiara con quedarte también se siente un poco triste, pero bueno”.

Sobre las críticas del público, Pato comentó que “ha sido bien fluctuante, creo que he tenido semanas buenas y semanas malas, creo también que las cosas que me dicen no son tan potentes, no hay cosas tan malas, efectivamente, como me decían ayer (en el panel), podría haber hecho muchas más cosas”.