Lollapalooza Chile 2024 promete ser una jornada musical que cautivará a los amantes de la música de todo el país. Este festival, que ha logrado consolidarse como uno de los eventos más destacados en el calendario de la música en nuestro país, regresa en su edición de 2024 con una alineación estelar, experiencias inolvidables y un ambiente vibrante que celebra la diversidad musical.

Además, se dio a conocer por parte de la producción, mejoras en la experiencia del festival. Revisa cuáles son y todos los detalles de esta gran evento a continuación.

Lollapalooza Chile presentará mejoras en su próxima edición

Este año, la promesa de sorpresas y mejoras en la organización del evento aumenta la expectación, consolidando a Lollapalooza como un referente indiscutible en el mundo de los festivales de música en Chile. La constante búsqueda de la excelencia y la innovación, prometen llevar la emoción y la diversión a un nivel superior para los apasionados amantes de la música en vivo.

De ese modo, la próxima edición tendrá nuevos sectores. Uno de ellos es el “Lolla-Upgrade”, que incluirá áreas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más.

Además, se inauguran dos nuevos sectores llamados “Beer Garden”, en los que se venderá alcohol y se permitirá el acceso a todos los asistentes mayores de edad, independientemente del tipo de entrada que posean. Estas mejoras buscan elevar el nivel de la experiencia en el festival.

En la edición 2024 de Lollapalooza Chile, se estrenará el “Alternative Stage”, que contará con un pabellón de 1,600 metros cuadrados de sombra. Además, se han habilitado dos escenarios que funcionarán con energía solar: el “Aldea Verde Stage” y “Kidzapalooza”. Estas iniciativas buscan ofrecer un ambiente más sostenible y cómodo para los asistentes al festival.

¿Cuál es el lineup completo de Lollapalooza Chile 2024?

Este año se caracteriza por la diversidad de géneros musicales que encabezan el line up de Lollapalooza Chile 2024. Desde el punk-rock, representado por Blink-182, hasta la música urbana con la presencia de Feid. Además, SZA establecerá el ritmo del R&B, Sam Smith vuelve con un formato que no deja a nadie indiferente, Arcade Fire brindará la magia de sus actuaciones en vivo, y Limp Bizkit será un referente del nu metal.

Además, se incluyen artistas como, el cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, el popular Checho Corleone, el regreso de Thirty Seconds To Mars, Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, y muchos más.

¿Cuándo y dónde se realizará Lollapalooza Chile 2024?

El evento se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos.