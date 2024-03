Con todo comienza el Lollapalooza Chile 2024, que este 15, 16 y 17 de marzo se desarrollará con grandes artistas de la musica internacional y chilena.

Y este viernes es el puntapié inicial donde los grandes headliners son Feid y Limp Bizkit; además de otros artistas populares como Hozier o Thirty Seconds tu Mars. Incluso al cierre de la noche estará la fiesta Bresh con varias sorpresas.

Pero por si no lo sabías, hace unos días se confirmó que tal como el año pasado, Lollapalooza Chile tendrá transmisión en vivo. Chilevisión es el encargado de los derechos, a diferencia del 2023 que todo fue transmitido en el canal de YouTube de Lollapalooza Chile.

Y este viernes son varios los shows que puedes ver en vivo por streaming.

Mira EN VIVO el Lollapalooza Chile hoy viernes 15 de diciembre:

Puedes ver en vivo el Lollapalooza Chile hoy en chilevision.cl; en la señal online. También puedes hacerlo en el canal especial del Lolla en Pluto TV. Por último, el evento se transmite con shows en vivo también por el YouTube de Chilevisión, donde también habrá entrevistas y otros contenidos.

¿Cuál es el line up del Lollapalooza Chile hoy viernes 15 de marzo?

FEID – LIMP BIZKIT – Hozier – Thirty Seconds to Mars – Meduza – Zhu – Jessie Reyez – King Lizard & The Lizard Wizard – Pierce The Veil – Overmond – Dayglow – Dombresky – Bresh – Kenia OS – Ximena Sariñana – Akriila – León Larregui – El mató a un policía motorizado – Latin Mafia – Los Pericos – Muerdo – Gale – Diamante Eléctrico – Bhavi – Ceaese – Tiano Bless – Bratty – Machuca – Bad Milk – Florian – Rootz Hi-Fi – El Significado de las Flores – Cigarbox Man – School of Rock – Guaypes Club – Pulentos – Tikitiklip

Revisa los horarios y escenarios del Lolla Chile hoy viernes:

Viernes 15 de marzo:

Cenco Malls Stage

Bratty : 13.15 a 14.00 horas

: 13.15 a 14.00 horas Kenia OS : 14.45 a 15.45 horas

: 14.45 a 15.45 horas Jessie Reyez : 16.45 a 17.45 horas

: 16.45 a 17.45 horas Thirty Seconds to Mars : 18.45 a 19.45 horas

: 18.45 a 19.45 horas Feid: 20.45 a 22.15 horas

Banco de Chile Stage

Machuca : 12.30 a 13.15 horas

: 12.30 a 13.15 horas Gale : 14.00 a 14.45 horas

: 14.00 a 14.45 horas Dayglow : 15.45 a 16.45 horas

: 15.45 a 16.45 horas Hozier : 17.45 a 18.45 horas

: 17.45 a 18.45 horas Limp Bizkit : 19.45 a 20.45 horas

: 19.45 a 20.45 horas Meduza: 22.15 a 23.30 horas

Alternative Stage

Florian : 13.00 a 13.45 horas

: 13.00 a 13.45 horas Muerdo : 14.15 a 15.00 horas

: 14.15 a 15.00 horas León Larregui : 15.45 a 16.30 horas

: 15.45 a 16.30 horas Pierce The Veil : 17.15 a 18.15 horas

: 17.15 a 18.15 horas El Mató a un Policía Motorizado : 19.00 a 20.00 horas

: 19.00 a 20.00 horas King Gizzard & The Lizard Wizard: 21.00 a 22.00 horas

Perry’s Stage by Cenco Malls

Ceaese : 13.15 a 14.00 horas

: 13.15 a 14.00 horas Bhavi : 14.15 a 15.00 horas

: 14.15 a 15.00 horas Bad Milk : 15.15 a 16.00 horas

: 15.15 a 16.00 horas Latin Mafia : 16.15 a 17.00 horas

: 16.15 a 17.00 horas Akrilla : 17.15 a 18.00 horas

: 17.15 a 18.00 horas Overmono : 18.15 a 19.00 horas

: 18.15 a 19.00 horas Dombresky : 19.30 a 20.30 horas

: 19.30 a 20.30 horas Zhu : 20.45 a 21:45 horas

: 20.45 a 21:45 horas Bresh: 22.15 a 23.30 horas

Kidzapalooza Stage

Schook of Rock : 14.15 a 14.45 horas

: 14.15 a 14.45 horas Guaypes Club : 15.30 a 16.15 horas

: 15.30 a 16.15 horas Pulentos : 17.00 a 17.45 horas

: 17.00 a 17.45 horas Tikitiklip: 18.30 a 19.30 horas