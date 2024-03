Este 15,16 y 17 de marzo llegará lo mejor de la música del momento al Parque Bicentenario de Cerrillos, con una producción que contará con 6 escenarios, zona para niños y más de 100 artistas musicales que prometen un espectáculo memorable.

Por un lado, en el marco del festival, se realizan conciertos de artistas en solitario, llamados sideshows, los cuales se convierten en la oportunidad perfecta para fans que quieren disfrutar al máximo a sus bandas y cantantes favoritos.

Una de las bandas con un sideshow confirmado es Thirthy Seconds To Mars, la agrupación de rock alternativo liderada por el actor Jared Leto se presentará de forma previa a Lollapalooza Chile y cuenta con entradas disponibles para la compra.

Si eres seguidora o seguidor de los intérpretes, pues te contamos todos los detalles que necesitas saber a continuación.

¿Cuáles son los precios de entradas para Thirthy Seconds To Mars?

Las entradas puedes comprarlas por la plataforma Punto Tícket y sus valores son los siguientes:

PALCO B$ 92.000

PALCO C$ 92.000

PALCO D$ 92.000

PALCO E$ 92.000

CANCHA GENERAL $ 51.800

PLATEA BAJA$ 46.000

PLATEA ALTA$ 34.500

SILLA DE RUEDAS$ 46.000

ACOMP. SILLA DE RUEDAS$ 46.000

¡La previa a Lollapalooza Chile 2024!

La agrupación se presenta el día 14 de marzo en el Teatro Caupolicán a las 21 horas.

Para llegar al recinto, recomendamos bajar en la estación de metro Parque Almagro (L3) y luego dirigirte un par de cuadras hacia al sur por la calle San Diego.

Un concierto esperado por los fans

30STM lleva más de 20 años en una constante experimentación de rock alternativo. Aquella diversidad se puede identificar en sus trabajos de estudio como en sus aclamadas presentaciones en vivo. Incluso, sus shows les brindó un Récord Guiness por la mayor cantidad de conciertos para promocionar su álbum, logrando realizar 300 conciertos en la gira de This Is War.

De ese modo, los fans podrán disfrutar de su último proyecto, It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, el cual consiste de un rock electrónico que promete cautivar al público chileno.