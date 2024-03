Este domingo se llevó a cabo la tercera y última jornada del Lollapalooza Chile 2024, evento que según la productora reunió a más de 210 mil fanáticos durante los tres días y que como plato fuerte tuvo a Sam Smith en el Banco de Chile Stage.

El cantante regresaba a nuestro país y el Lolla nuevamente sería el escenario, ya que el autor de “Stay With Me” se había presentado en la edición 2019 del festival.

Sam Smith hace gala de su histrionismo en el Lollapalooza Chile 2024 con un potente show

En una jornada con grandes números artísticos en el cierre como Sza y Chencho Corleone, Sam Smith acaparó gran parte del público presente, peleando palmo a palmo con Blink 182 el récord de asistencia durante este festival.

El londinense fiel al estilo que ha ido construyendo con los años inició su show con un estilo grandilocuente e interpretando “clásicos” de su repertorio, nos referimos a Stay with me, I’m Not the Only One y Like a can, sencillos de su álbum debut In the Lonely Hour (2014) y que sin duda fueron las más coreadas de la jornada.

Posteriormente continuó el show con Too Good at Goodbyes del disco The Thrill of It All (2017) y un primer cambio de vestuario, pasando de un traje muy elaborado tipo militar y brillos a un simple chaleco beatle negro, que lo acompañó con temas más recientes como Diamonds, How Do You Sleep? y Dancing with a Stranger del disco Love Goes (2020).

Posteriormente volvió a su disco debut para interpretar la octava canción del show, se trata de Good Thing, tema que junto a los mencionados Stay with me, I’m Not the Only One cumple diez años desde su lanzamiento.

Aquí hubo un nuevo cambio de vestuario y fiel al estilo que lo ha caracterizado los últimos años rompiendo todos los esquemas, Sam Smith se subió al escenario con un vestido negro de gala abierto tanto en la parte frontal como en la espalda.

Si bien el británico buscaba iniciar la canción, la multitud no paró de vitorear al británico con el clásico chileno “Mijito rico”, alabanzas que seguramente el propio Smith no entendía, pero que igualmente agradeció.

El show continuó con Lay Me Down, Gimme y Lose You, sin embargo, el plato fuerte de la jornada llegaría en la parte final de su show, donde convirtió el “Banco de Chile Stage” en una discoteque al iniciar una ronda de temas más electrónicos con temas como Promises y Desire, sencillos que tiene junto a Calvin Harris, además de I’m Not Here to Make Friends, yLatch, canción que interpretó con la camiseta de la selección chilena.

Finalmente, Sam Smith cerraría su nueva presentación en tierras nacionales con dos canciones de su disco nuevo; Gloria, título que le pone el nombre al disco lanzado el 2023 y Unholy, segundo sencillo del álbum.