Durante el mes de febrero nos enteramos que Nicki Nicole y Peso Pluma habían terminado su relación. Esto se dio luego de que el mexicano haya sido visto en Las Vegas con una mujer distinta, revelando una traición de parte del cantante.

Esto generó una ola de críticas al cantante y bastantes mensajes de apoyo a Nicki, quien solo unas horas después publicó en sus redes sociales un mensaje destacando que se enteró igual que todo el mundo de la noticia.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, se leía en la publicación de la argentina.

Se refirió a lo ocurrido

Antes de un show en la ciudad de Madrid en España la trasandina decidió hablar con Billboard sobre lo que sucedió con el mexicano y el término de su relación después de todo lo sucedido.

En esta entrevista con la revista señaló que la situación en la que se vió fue tan expuesta y pública que su comunicado a través de redes sociales era la mejor manera de dar fin a todo.

“La verdad sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable“, destacó.

“Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié“, agregó.

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil“, expresó sobre cómo fue vivir la situación.

“Entonces to dije ‘ok, esto está pasando, está en mi decir algo o no decirlo’, pero siento que lo que tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%“, declaró.