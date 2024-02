Tras la viralización de las imágenes en que se ve al artista Peso Pluma de la mano con otra mujer durante el fin de semana del Super Bowl, la cantante mexicana Nicki Nicole confirmó el quiebre a través de su cuenta de Instagram, en una sentida publicación en donde revela que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan, cuando no hay respeto… yo ahi no me quedo. Yo de ahí me voy”, comenzó señalando.

Para luego agregar: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Revisa su comunicado a continuación

Los motivos detrás del quiebre de Nicki Nicole y Peso Pluma

Durante este fin de semana del Super Bowl, se viralizaron registros del artista mexicano acompañado de otra mujer caminando de la mano. Tras esto, Nicki borró todas las imágenes que tenía en su cuenta de Instagram junto a Peso Pluma, lo que elevó los rumores sobre un posible quiebre.

Revisa el registro a continuación

La relación entre los artistas

En noviembre de 2023, después de meses de especulaciones, la pareja confirmó oficialmente su relación durante un concierto en México. Su compromiso se selló con un romántico beso en el escenario.

Desde ese momento, han sido vistos juntos en varios eventos, incluida la Alfombra Roja de los Grammy, y han compartido escenario en diversas presentaciones.

El cantante mexicano forma parte de la nueva edición del Festival de Viña del Mar, generando controversia debido al contenido de las letras de sus canciones, que respaldan la “narcocultura”. Ante esta situación, Nicki Nicole abordó el tema en defensa de su entonces pareja.

Nicki Nicole señaló en el programa mexicano Ventanenado que “él es un gran artista y cuando esté en el escenario la gente lo va a disfrutar mucho”, para luego agregar que: “Además, es una gran persona. La gente lo quiere mucho y siento que la va a romper“, expresó en aquella oportunidad.