Un divertido y romántico suceso ocurrió la noche de este viernes en Gran Hermano, en donde Pincoya y el nuevo jugador de la competencia, Fede Farrell, se casaron simbólicamente durante el encierro, en una ceremonia que incluyó un piscinazo, aplausos y hasta la indignación de Mónica.

Ambos decidieron casarse de blanco, sin embargo, no tenían ropa de ese color, por lo que tuvieron que usar las batas del programa en la boda improvisada durante el capítulo especial de este viernes. Tras decorar la bicicleta del trasandino y comenzar los preparativos para que sus compañeros asistan y tras una breve ceremonia se lanzaron desnudos a la piscina, lo que causó las risas de sus compañeros y la molestia de Mónica.

“Felicitaciones. A mí ponte tú no me avisaron”. Mientras que Fede le explica que terminaron con un episodio en la piscina desnudos, sabiendo que a ella no le iba a gustar.

El enojo de Mónica

La situación molestó a la jugadora más longeva de la competencia, quien le señaló al ex participante de Resistiré que no aprobaba lo que pasó. “No. De verdad que no. Si ustedes lo encuentran divertido, ustedes son jóvenes, a ustedes les gusta el espectáculo para ser famosos, perfecto. Por eso van a ganar, perfecto. Van a ganar fama por andar así“.

“Eso a la gente le gusta. Les encanta ver esos escándalos, pero hay niños viendo esto, ¿qué ejemplo le están dando a los niños? Entonces a los niños les va a dar lo mismo andar con ropa y andar sin ropa”.

Luego agregó: “Yo no estoy en contra de eso, solo que no se admiren cuando el día menos pensado los niños vayan al colegio desnudos, que anden desnudos por la calle, que anden desnudos en su vida“.

“Acá no estoy para educar a nadie, para eso está la escuela y están los padres”, le respondió Federico, mientras que Mónica seguía firme en su postura.