Martin Garrix regresó con todo a Chile y es que el DJ neerlandés estuvo por última vez en nuestro país hace ya algunos años, cuando fue headliner del Festival Road to Ultra Chile 2016.

Esta vez volvió con un Movistar Arena solo para él y cumplió con la experiencia que el público esperaba, superando las expectativas con una experiencia única de música electrónica.

Martin Garrix en Chile: Una experiencia única de la música electrónica

Street Machine ofreció una experiencia completa a quienes asistieron al concierto que Martin Garrix, brindó este sábado por la noche en el Movistar Arena.

El público saltó y bailó de principio a fin al ritmo de la electrónica, el DJ tocó un set que hizo vibrar a los asistentes con los temas más reconocidos como Carry You, Like I do (Cover de David Guetta), Burn Out.

Uno de los momentos más eufóricos de la noche, fue cuando comenzó a sonar In The Name Of Love, uno de los temas icónicos que comparte con Bebe Rexha.

Siguieron temas como Glitch, No sleep, Home y Follow que el público disfrutó de sin pausas, en un concierto de más de dos horas. Entre los temas finales del concierto comenzó a sonar Animals, uno de los temas más antiguos e icónicos del DJ neerlandés.

Martin Garrix superó las expectativas del público chileno, quienes lo pudieron disfrutar con una experiencia completa disfrutando de la música y acompañado de un show de luces que transformó la noche.

Fotogalería de Martin Garrix en Chile