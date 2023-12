¡Atención fanáticos y fanáticos! Sabemos que en nuestro país hay muchos seguidores de la música electrónica, es por eso que queremos contar que, Martin Garrix, destacado artista DJ y uno de los productores más conocidos a nivel mundial, regresa a Chile para desencadenar la celebración en su próximo espectáculo que promete ser memorable para su público. El virtuoso de la música electrónica exhibirá lo más destacado de su carrera en un espectáculo monumental que promete infundir ritmo y energía en los últimos días del verano.

¿A qué hora es la venta de entradas Martin Garrix en Chile?

Porque no hay que dejar todo para última hora si se trata de tu artista favorito, queremos informar que la venta general de entradas comienza este viernes 07 de diciembre a las 12:00 horas del día, a través de la plataforma Punto Tícket.

¿Cuándo y dónde se presentará Martin Garrix en Chile?

El artista tiene un show confirmado para el sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Sin duda que hará bailar y disfrutar a quienes asistan a su presentación en el territorio nacional.

Martin Garrix: Un reencuentro esperado

Martin Garrix se destaca como uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos en la escena internacional. A lo largo de su carrera, ha llevado su proyecto a alturas sin precedentes, liderando los principales festivales a nivel mundial y colaborando con destacadas estrellas de la música, entre las que se encuentran Dua Lipa, Khalid, Usher, Macklemore y Bono y The Edge de U2, por mencionar solo algunas.

En este espectáculo, los seguidores experimentarán un momento inolvidable, impregnado por los éxitos que han conquistado las listas de éxitos a nivel global. Temas como “In the Name of Love”, “Scared to be Lonely”, “Ocean” y “Animals” son solo ejemplos de la asombrosa habilidad de Martin Garrix para crear himnos que han trascendido fronteras, y que en marzo tendrán el placer de ser disfrutados por la audiencia nacional.

La celebración que tendrá lugar en el Movistar Arena incluirá una zona de experiencias diseñada para brindar a los fanáticos la mejor antesala posible. Contará con la participación de DJs nacionales, activaciones de marca, opciones de coctelería, un espacio de beer garden y propuestas gastronómicas de primer nivel. Esta oferta se extenderá hasta la conclusión del concierto, asegurando que los asistentes disfruten de una experiencia integral y completa.

Este reencuentro promete ser un espectáculo envolvente, con sonidos cautivadores, deslumbrantes juegos de luces y visuales impactantes. Además, destacará la conexión única que Martin Garrix logra establecer con sus seguidores, marcando así un capítulo inolvidable para la escena musical en Chile.