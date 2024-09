La diputada Maite Orsini fue una de las invitadas del nuevo capítulo de estreno de La Divina Comida, en donde se refirió al supuesto “telefonazo” que habría realizado tras el control de identidad a Jorge “Mago” Valdivia.

En el capítulo también estuvieron presente la bailarina e integrante de Porto Seguro, Paloma Fiuza, también conocida como Pops; Horacio de la Peña, extenista y entrenador, y el locutor de TV Christian Gordon.

Maite Orsini se refiere al “Telefonazo”

La parlamentaria fue consultada por el comentado episodio, en donde entregó detalles de lo ocurrido. “Estábamos empezando a conocernos y yo tenía un viaje por trabajo fuera de Chile. Y yo me bajo de la escala como a las nueve de la mañana y recibo un llamado de él”.

“(Jorge) me dice: ‘Anoche me pasó algo que me tiene muy mal. Yo estaba trotando en la noche, pasa una patrulla de policía y me piden mi carnet de identidad. Yo no lo andaba portando, porque estaba trotando. Le dije al carabinero que tenía mis documentos en mi auto que estaba estacionado a pocas cuadras de ahi”.

Agregando: “Él me dice: ‘Terminan esposándome, golpeándome y subiéndome al auto policial a punta de agresiones de golpes”.

Orsini señala que Valdivia le agregó que llega a la comisaria esposado y lo llevan a los calabozos, pero antes de ingresar a ese sector, los carabineros que estaba allí lo reconocen. “Le sacan la esposas, le piden perdón y lo llevan de vuelta escoltado”.

“Me dice: ‘No sé qué hacer, porque me parece que no corresponde, si yo no hubiera sido el ‘Mago’ Valdivia y no me hubieran reconocido en la comisaría, ¿qué pasa?, ¿dónde hago mi reclamo?”, explicó Maite.

Orsini reveló que le dijo que hiciera el reclamo a través de las vías que corresponde para que se hiciera una denuncia y se pueda realizar un sumario.

Agregando que llamó a la generala Karina Soza. “(Le dije): ‘Te pongo al tanto porque, como es una persona muy famosa, esto puede transformarse en un escándalo, para que ustedes lo manejen de la mejor manera que ustedes crean. Dale, ‘gracias diputada’”.

“Corté el teléfono y me tomé mi avión, nunca más hablé con nadie. Después se sabe y se me acusó de tráfico de influencias, como que yo hubiera usado mi cargo para ayudar a alguien”, añadió.

“Yo no pedí nada, yo no lo ayudé en nada, él no ganó nada, yo no gané nada. Nadie ganó nada. Salió 17 días seguidos en portada, cadena nacional de los matinales hablando de lo muy terrible y grave que yo había hecho (…) Tengo mi conciencia tranquila”.