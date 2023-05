¡Los secretos no existen! Gran Hermano Chile estrena un misterioso primer teaser

A través de redes sociales, se compartió un nuevo tráiler del reality Gran Hermano, el cual promete cautivar a los espectadores con su dinámica que pondrá al límite a sus participantes. Si no has visto el adelanto o no sabes de qué se trata el nuevo programa, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuál es el primer teaser de Gran Hermano Chile?

Este nuevo programa de telerrealidad tiene muy entusiasmados a los chilenos, tras años sin trasmitir un nuevo programa de esas características particulares.

Por ese mismo lado, cabe señalar que, las postulaciones para este reality fueron furor en redes sociales y además, su casting ocasionó una gran recepción por parte de la audiencia que le interesaba participar en el programa.

¿Cuántos participantes entrarán en el reality Gran Hermano Chile?

Son 18 los participantes que ingresarán al nuevo programa de Chilevisión. Ellos deberán sobrevivir a diferentes condiciones y obstáculos, que los pondrá en el límite de su paciencia e integridad.

Además, un hecho inédito, es que los televidentes podrán ver concursantes las 24 horas, debido a que se realizará una transmisión en vivo del día a día de ellos, lo que los pone bajo un estrés mayor.

¿Quiénes son los animadores del programa Gran Hermano Chile?

Los animadores encargados de animar este nuevo programa de la televisión chilena son: Julio César Rodríguez, uno de los comunicadores del momento, y quien ha ganado una gran popularidad en el último tiempo. Y también, la conocida Diana Bolocco, quien integrará el reality como conductora, siendo un nuevo desafío para ambos rostros de la TV.

¿Cuándo se estrena Gran Hermano Chile?

Hasta el momento, no hay fecha de estreno oficial, pero se espera que pronto se de a conocer el día debut de trasmisión.