Para quienes no vieron La Sirenita por la pantalla grande, pues no se preocupen porque la cinta estará en un conocido sitio streaming, y ser disfrutada desde la comodidad del hogar y con tus seres queridos. Si no sabes sobre esto, pues te contamos los detalles a continuación.

¿Dónde ver La Sirenita live action en streaming?

La cinta se encuentra en la conocida plataforma streaming de Disney Plus+. El film llegó a la cartelera este miércoles 06 de septiembre.

¿De qué trata La Sirenita live action?

“La Sirenita cuenta la historia de Ariel (Halle Bailey), una hermosa sirena de espíritu libre en busca de aventuras. Ariel es la hija menor y más rebelde del rey Tritón (Javier Bardem) y quiere saber más cosas sobre el mundo que hay más allá del mar. En una de sus visitas a la superficie se enamora del apuesto príncipe Eric (Jonah Hauer-King). A pesar de que a las sirenas se les prohíbe interactuar con los humanos, Ariel sigue su corazón. Conoce a la malvada bruja del mar, Úrsula (Melissa McCarthy), con la que hace un pacto que le da la oportunidad de vivir en la superficie, pero que pone en riesgo su vida y el reinado de su padre”, reza la sinopsis.

“Ariel no tiene miedo de mostrar su fuerza y su pasión”, dijo Bailey a Variety sobre su intepretación de la princesa de Disney. “Hay tanto poder en todo lo que ella es y el hecho de que sea tan testaruda y esté dispuesta a ir por lo que quiere, creo, es más claro en esta película”.

Son buenas noticias para quienes siempre esperaron ver este clásico por las pantallas de su casa a través de Disney +.