Diciembre de estrenos en Netflix y la poderosa plataforma de streaming se guardó varias producciones esperadas para este mes. Una sin duda fue el gran estreno chileno del año 2023, La Memoria Infinita.

Dirigida por Maite Alberti, el documental de los duros días del periodista chileno Augusto Góngora enfrentando el Alzheimer y cuidado por su esposa la actriz Paulina Urrutia, la cinta cautivó los corazones de todo Chile y fue un gran éxito en cines.

A tal punto que vive una carrera fuerte en los premios internacionales y fue un notición que se anunciara su estreno en Netflix el pasado jueves 5 de diciembre. Y aunque ha sido una de las favoritas del público, este fin de semana fue superada entre lo más visto por una producción original del streaming.

La película que superó a La Memoria Infinita en Netflix:

En menos de un día y pese que este sábado la película chilena se posicionaba como lo más visto en Netflix por los chilenos, al final del día fue otra cinta la que se llevó las miradas.

Su nombre es “Dejar el Mundo Atrás”, y se estrenó también el pasado jueves en Netflix con un reparto increíble. La película es protagonizada por Julia Roberts (Mujer Bonita, Un Lugar Llamado Notting Hill), Ethan Hawke (Siniestro, Boyhod) y Mahershala Ali (Luz de Luna, Green Book).

Dejar el Mundo Atrás (Leave the World Behind) desde este sábado es lo más visto en Netflix en Chile, y lo que llevamos de domingo también. Hasta el viernes lo más visto era Nobody, película de acción protagonizada por Bob Odenkirk (Better Call Saul), pero rápidamente se convirtió en lo más visto.

En Chile, esta película con Julia Roberts en el protagónico está primera en lo más visto, secundada por La Memoria Infinita. De todas maneras es tremendo logro para la producción chilena que no cuenta con la propaganda suficiente como sí la cinta original de Netflix.

En tercer lugar va Leo, la película animada producida por Adam Sandler y a la que le da su voz también al personaje principal. Todos estos datos del sitio Flixpatrol que se dedica a medir la audiencia de los streamings al minuto.

Pero no es todo, ya que Dejar el Mundo Atrás es actualmente lo más visto en todo el mundo en Netflix. Tremendo éxito que está consiguiendo la película, también con datos de Flixpatrol.

¿De qué se trata Dejar el Mundo Atrás?

Dirigida por Sam Esmail, conocido por dirigir episodios de la serie Mr Robot y también de Homecoming, producción que también contó con Julia Roberts en el protagónico, Dejar el Mundo Atrás es otra de estas películas apocalípticas donde la amenaza es la tecnología, o la ausencia de esta.

La historia sigue a la familia compuesta por Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke) con sus dos hijos. Abrumada de la gente, la madre de la familia decide que viajen sorpresivamente a la playa y arrendar una lujosa casa. Pero obviamente los problemas llegan y una amenaza del estilo del fin del mundo.

Pero no son las explosiones o terroristas los que llevan la historia, sino el manejo de esta familia con la crisis cuando llega un padre (Mahershala Ali) con su hija Ruth (Myha’la Herrold), asegurando que son los dueños de la casa donde se hospedan y que debieron escapar de la ciudad.

En las últimas horas Dejar el Mundo Atrás ha sido bastante alabada en redes sociales y seguramente seguirá en el top de lo más visto de Netflix por varios días.