Scarlette Gálvez fue una de las grandes ganadoras de Gran Hermano Chile. Y es que la participante supo ganarse al público con su carisma y chistes constantes.

A pesar de que la participante no logró ser la ganadora por votos, lo cierto es que la joven de 21 años fue la segunda más votada dejando a Jennifer en tercer lugar luego de haber estado la mayoría del reality siendo una de las favoritas para ganar.

Ahora, luego de salir del reality la ex participante ha disfrutado al máximo su fama y ha aprovechado de trabajar para lograr así sus metas. Y es que la hemos visto compartir diversos proyectos y demás cosas a través de sus redes sociales.

Tendrá su propio docurreality

Fue durante la tarde de ayer que en su Instagram que Eskarcita dio a conocer que prontamente estrenará su propio docurreality en el que mostrará que es lo que ha hecho después de Gran Hermano Chile.

Titulado “La Cheesy” podremos ver más de la vida de la ex participante luego de haber ganado una gran cantidad de seguidores luego de su paso por la casa más famosa del mundo y que entregó demasiado memes en el programa.

¿Dónde puedo ver el docurreality de Eskarcita?

La Cheesy de Eskarcita podrá ser visto en el canal de youtube de Eskarcita en @Eskarcita.

Es importante mencionar que de momento aún no hay nada disponible en el canal de la influencer pero se espera que prontamente suba contenido a su plataforma y podamos ver videos de ella posterior a su paso por Gran Hermano.

Sus salidas, proyectos, reencuentro con sus familiares, amigos y más se podrá ver en el docurreality de una de las tres Reinas Bellas y también integrante del Distrito 12 del reality más famoso del mundo.

Y es que la maipucina volvió a reencontrarse con sus seres queridos y a concretar proyectos así como a tener eventos para así poder continuar generando fama y también aprovechando estos momentos.

Hay que recordar que justo después de su salida de Gran Hermano Chile la joven fue invitada a la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en su comuna de Maipú. Además de eso ha tenido diversas apariciones en el React de Claudio Michaux, en Ni Tan Basados e incluso en The Ellas Show.

¿Sigue la amistad con las Reinas Bellas?

El reality de CHV terminó hace varias semanas y de momento aún no hemos visto una reunión de las Reinas Bellas. Y es que Scarlette, Constanza e Ignacia Michelson han estado bastante separadas. Todo parece indicar que las cosas entre Scarlette y Constanza no resultaron muy bien y es que no tienen ningún tipo de interacción.

Por otro lado Michelson ha recalcado que las apoya a ambas pero con la única con la que ha mantenido contacto y que se ha visto ha sido con Constanza.

Es más recientemente Michelson habló en sus redes sociales sobre un rumor de que su ex pareja, Marcianeke, con Eskarcita mencionando que ella no peleaba por hombres. De momento es solo un rumor y la influencer no ha dicho nada más al respecto.