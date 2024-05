Knives Out 3: El gran reparto que puede tener la secuela de Netflix y ya tiene dos confirmados

En 2019 se estrenó Knives Out, la primera entrega de la franquicia de Rian Johnson, que fue una de las grandes sorpresas del cine del año. Con Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Daniel Craig como parte de su elenco, un tiempo después, la película continuó con una secuela.

Y es que el detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig, regresó para la secuela titulada Glass Onion en 2022 en Netflix. Esta misma estuvo posicionada en una isla paradisíaca con un millonario reuniendo a un grupo de amigos y una nueva muerte que tuvo al detective con mucho trabajo.

Al igual que su primera parte, la secuela contó con grandes actores en su reparto, entre los que pudimos ver a Edward Norton, Kate Hudson, Kathryn Newton y Hugh Grant.

Con dos confirmados

Hace un par de días, Rian Johnson confirmó mediante sus redes sociales que una tercera parte de Knives Out comenzará pronto su producción. Con el título “Knives Out: Wake Up Dead Man” la cinta llegaría a Netflix durante el 2025.

Claramente, Daniel Craig vuelve a su papel del detective Benoit Blanc, pero gracias al reciente anuncio es que comenzaron a sonar los primeros nombres de quienes podrían formar parte del cast y ya tendríamos los primeros confirmados.

Y es que el sitio de noticias de Deadline fue el que reveló a los dos primeros que formarán parte de la película.

Cailee Spaeny, conocida por salir recientemente en Priscilla y Civil War, es una de las primeras que se suma al proyecto. A ella se le sumaría Josh O’Connor, quien recientemente apareció en Challengers con Zendaya.

De igual forma, otros rumores indican que además de estos dos confirmados, Lindsay Lohan y Tom Hardy estarían en conversaciones para sumarse al proyecto pronto.

De momento, esto se mantiene como simples rumores y nada ha sido confirmado por fuentes confiables del mundo del cine.