En 2019, Netflix estrenó la serie The Society. La misma nos presentó a un grupo de adolescentes que se transportó, bajo situación no aclaradas, a una versión idéntica de su pueblo en la que no se encontraba nadie más que ellos, ya que sus padres estaban desaparecidos.

Debido a esto, los jóvenes, con el fin de sobrevivir, debieron crear su propia sociedad, lo que no funciona muy bien debido a que son adolescentes sin supervisión.

Con un total de 10 capítulos, la serie dejó incógnitas abiertas para una segunda temporada, la que fue anunciada dos meses después de su estreno en mayo, aunque todo cambió, ya que finalmente el show fue cancelado en agosto de 2020.

Se abre a la posibilidad de una nueva temporada

Recientemente, Christopher Keyser, creador del show, conversó con Variety y reveló que se abre a la posibilidad de continuar la serie para así responder las incógnitas que dejaron inquietos a los fanáticos.

“Esta no fue una cancelación normal. Esto no fue acerca de no tener la audiencia o que no creyéramos en ello. Hubo una crisis global que cambió nuestras vidas en el año en que pudimos lograrlo“, mencionó sobre la cancelación.

Asimismo, en la conversación con la revista también mencionó que es una de las series que más le preguntan en sus entrevistas. Además, destacó que se sintió cómo algo que se detuvo a “mitad de camino“.

Eso no es todo y es que con el fin de darle un cierre a las historias que quedaron inconclusas, Keyser y su equipo estuvieron cerca de lanzar una novela gráfica de la Temporada 2, pero la editorial cerró y, por tanto, no se concretó.

“Tengo conversaciones constantes con varios escritores y con Marc Webb sobre cómo podríamos recuperar esto de alguna manera. Aún no tenemos una respuesta y no contaría con esto, pero no hago eso con cada programa que se cancela“, explica.

“El público todavía quiere hablar de ello. Todavía les conmueve y quieren respuestas a las preguntas y luego se plantean nuevas. Simplemente, no sé si el mundo va a funcionar de una manera que se alinee con nosotros, pero seguiremos intentándolo por un tiempo porque eso también se me ha metido bajo la piel“, agregó.

Keyser agradeció a los fanáticos, por no dejar el show atrás, después de su cancelación, destacando que el show vive siempre y cuando la gente lo recuerde.