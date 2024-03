Tras el término de Top Chef VIP Chile, las polémicas entre algunos de sus ex participantes continúan. Y es que hasta el día de hoy Jordi Castell y Paulina Nin se mantienen enfrentados debido a una discusión que tuvieron dentro del programa.

Esto porque en uno de los episodios Paulina Nin se fue con todo contra el fotógrafo debido a una mala práctica con un soplete que puso en riesgo a varios participantes y producción del programa.

Se fue con todo

En una reciente conversación en el podcast “Me Importas Tú” de Gonzalo Sepúlveda, Jordi habló sobre lo ocurrido entre ambos.

“No resiste análisis. Para mí ha sido mucho más importante el trabajo en equipo, de partida, la transparencia, la honestidad y todo lo que tú quieras y todas las cosas positivas. Yo me relaciono solo con lo positivo“, destacó.

“Pero cuando vi que me andaba pelando, cuando vi que andaba hablando a espaldas mías y delante mío me ponía cara de hipócrita. Yo por supuesto que me encanta hacerme la rubia, tarada, bronceada, aburrida, porque he hecho una carrera haciéndome el tonto“, agregó.

“Por supuesto que por mantener la armonía del equipo nunca dije nada, nunca hice pataleta ni nada porque lo que pasó con Top Chef para mí fue reencontrarme. Imagínate que el director de ahí fue mi director durante cinco años, la productora de campo fue mi productora, fui a su matrimonio. Entonces, igual entrar ahí, fue reencontrarme con excompañeros de trabajo, con los que además de cariño y respeto, hay mucha confianza“, mencionó.

Asimismo, en esta misma línea, Castell indicó que lo ocurrido con Nin son como los “lunares o manzanas podridas“. Por esta misma razón destacó que: “Yo paso por el lado y nunca me van a infectar, porque claramente yo ando en otra“.

“Y si hay una señora que me empieza a pelar y que anda hablando pestes de mí y delante mío pone sonrisitas. Hueona hipócrita. El día que me fui le respondí de manera públicamente, cada uno tiene lo que se merece. Si yo fuera ella también estaría amargada“, finalizó.