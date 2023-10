Hay grandes estrenos en el género cinematográfico de acción. Se trata de la cuarta entrega de John Wick, la cual llegará al streaming a una conocida plataforma con Keanue Reeves en la pantalla.

Tras su exitoso paso por cines, los seguidores de la franquicia han disfrutado cada cinta de la saga, y esta vez podrán gozar del film desde la comodidad de su hogar.

¡John Wick 4 llega al streaming!

La cinta dirigida Chad Stahelski llega a la plataforma Amazon Video, el día 6 de noviembre. Por ese lado, los suscriptores del sitio podrán visualizar la última entrega de la franquicia, la cual según su director durante una entrevista a la revista Inverse, tiene intenciones de seguir expandiendo el universo de John Wick.

“Tenemos ideas para días. Simplemente no tenemos una historia cerrada. No tengo interés en traer a John Wick de vuelta sólo para ganar dinero. Pero si me preguntan si es un personaje que me gusta, lo es, por supuesto. Y si pudiera hacer un par más de películas sería genial“, reconoce Stahelski. “Keanu también volvería en un segundo si tuviéramos una buena historia. Por eso dejamos el final del 4 abierto. Y sé que al estudio le encantaría que hiciéramos otra”.

¿De qué se trata John Wick 4?

De acuerdo a la sinopsis oficial, la cinta trata de “John Wick descubre un camino para derrotar a La Alta Mesa. Pero antes de que pueda ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos“.

¿Hay más spin-off John Wick?

En la misma conversación con revista Inverse, el director declaró la intención de seguir expandiendo el universo de John Wick.

“Keanu y yo siempre estaremos interesados en volver, pero lo hemos querido dejar un poco en el aire para pensar si realmente queda algo que nos gustaría ver. También hemos tenido suerte porque contamos con un equipo repleto de entusiasmo al que no le motivan únicamente los intereses financieros. Por eso nos apoyaron mucho cuando fuimos con otras ideas. Les dijimos “Tenemos ideas mundo de John Wick, pero centradas en otros personajes. ¿Les interesaría explorar sus historias?” y ellos estuvieron encantados. Por ahora nos centraremos en ellas”.

Finalmente, todo se cumplió a la perfección, debido a que se creó una nueva producción spin-off llamada “Ballerina” protagonizada por Ana de Armas,se estrenará el 7 de junio de 2024 y que contará con la participación de Keanue Reeves y que contará estrellas como Norman Reedus (Daryl en The Walking Dead, o Sam Porter en Death Stranding).