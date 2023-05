Succession finalizó su cuarta y última temporada este domingo con un emotivo capítulo que reveló quién será el nuevo líder de Waystar, pero además entregó un vistazo a qué pasará con los hermanos Roy tras el cierre de la ficción. Sin embargo, el final pudo ser muy distinto al que vimos en pantalla.

¿Cómo iba a terminar la historia de Kendall en Succession?

En una entrevista con Vanity Fair después del final de la serie del domingo, Jeremy Strong, uno de los protagonistas de la historia, reveló que mientras filmaba la escena final de Kendall derrotado deambulando por el parque con el guardaespaldas de su padre, Colin, siguiéndolo de cerca, pudo tener un desenlace un poco diferente.

“Traté de entrar en el agua después de que cortamos. Me levanté de ese banco y fui lo más rápido que pude sobre la barrera y sobre los pilotes, y el actor que interpretaba a Colin corrió hacia allí. No sabía que iba a hacer eso, y él no lo sabía, pero corrió y me detuvo”.

Strong agrega que “no sé si en ese momento sentí que Kendall solo quería morir, creo que sí, o sí quería ser salvado esencialmente por un representante de su padre”.

La derrota de Kendall durante la votación de la junta fue un golpe tremendo para él, en donde Strong lo define como “un evento de nivel de extinción para este personaje. No hay vuelta atrás de eso”.

El intento de salto al agua no pasó el corte final, y Strong señala estar contento por la forma como el creador de la serie, Jesse Armstrong, finalmente cerró la historia de Kendall: “Es un final mucho más fuerte filosóficamente y tiene más integridad, a lo que Jesse es en general muy sombrío. La visión es de la humanidad, que es que, fundamentalmente, la gente realmente no cambia.

“No hacen lo espectacular, lo dramático. En cambio, hay una especie de bucle fatal en el que todos estamos atrapados, y Kendall está atrapado en esta especie de grito silencioso con Colin allí como guardaespaldas y carcelero”.

El final de Succession

La serie terminó con los hermanos Roy, Kendall, Shiv y Roman, perdiendo el legado que construyó su padre Logan con la compañía multimillonaria Waystar Co, en donde tras la votación de la junta, y el sorpresivo voto de Shiv, Tom se convirtió en el nuevo CEO.

