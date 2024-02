El humor siempre está expuesto a las pifias del Monstruo en el Festival de Viña del Mar. Bien lo sabe Javiera Contador, quien se vio expuesta a una incómoda situación en otro evento veraniego y puso la cuota de alerta sobre lo que podrá hacer en la Quinta Vergara.

La actriz tiene una extensa trayectoria en televisión y en los escenarios, lo cual le da una espalda importante para enfrentar momentos complicados. Si bien Contador triunfó en Viña del Mar en el 2020, las pifias que recibió su rutina en el Festival de Coihueco hace algunos días hicieron saltar la alerta sobre lo que podría pasar en la Región de Valparaíso.

En la conferencia de prena previa a su presentación en Viña, la “Kena Larraín” no tuvo problemas en referirse a lo sucedido en Coihueco y le bajó el perfil a las pifias que el público le dedicó en esa ciudad.

“Es parte de la vida, yo lo comenté en un minuto. Que no funcione una pega siempre es malo, a todos les puede pasar en sus respectivos trabajos, pero eso para mí no define años de trabajo. No define la cantidad de shows que se hacen y nada, es un mal paso y por lo tanto hay que salir a jugar con más ganas con más fuerza”, explicó Javiera Contador.

Contador: “Me va a servir”

“Yo creo que al final igual fue como un gran balde de humildad, porque uno también viene medio asegurado como que ‘me va a hacer reír’ y de repente no. Eso hay que tomarlo, revisarlo y uno empieza por otro lado un poco desde cero, sin ser desde cero porque la montaña que uno ha subido es bastante. Pero sí, siento yo que para mí fue un mal momento, pero que me ha servido mucho. Siento que para lo de mañana me va a servir. Fue un aprendizaje al final“, reflexionó la humorista.

Javiera Contador se estará presentando el lunes 26 de febrero, en la jornada que abrirá el cantante italiano Andrea Bocelli, para luego darle el espacio al humor de la actriz. La segunda noche será cerrada por los argentinos de Miranda!