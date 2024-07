¿Ganar o Servir?, el reality de Canal 13, se ha convertido en uno de los espacios más comentados en redes sociales, además de liderar la franja prime. Sin embargo, ahora se acerca un importante desafío: Competir contra la nueva temporada de Gran Hermano que estaría muy cerca de llegar a la pantalla.

El programa de telerrealidad de CHV comenzó a revelar a los participantes de este nuevo ciclo, en donde destacan nombres como Camila Andrade, Michelle Carvalho y Alexandra “Chama” Méndez. Por lo que se ha generado un gran interés de la audiencia por el esperado nuevo ciclo.

Ante esto, los televidentes creen que Canal 13 estaría preparando una forma de combatir contra su rival, la cual incluiría una importante llegada a la hacienda ubicada en Perú.

La estrategia de Canal 13

Como ya se vio en pantalla, Blue Mary ingresó nuevamente al espacio de competencia tras su eliminación hace algunas semanas, lo que da luces de llegada que se acerca a la pantalla.

Pamela Díaz, la Fiera, confirmó que llegó a la casona de ¿Ganar o Servir? y reveló que su tiempo en el encierro coincide con el de la locutora, ya que en su programa “Sin Editar”, confesó que Blue Mary le cayó muy bien cuando se conocieron en el reality.

Pero eso no es todo, tal como se filtró hace algunas semanas, Pamela Díaz protagonizará un intenso cruce con Oriana Marzoli, quien en la actualidad es pareja de Facundo González, con quien la Fiera habría tenido un romance fuera del encierro.

Mucho se especula sobre la discusión entre ambas, en donde incluso se habló de una posible renuncia de la española, lo cual fue desmentido por sus cercanos.

Sin entregar mayores detalles, la ex Tierra Brava se refirió a lo sucedido en conversación con Arturo Longton, declarando: “Si está fome ahora, a mí no me gustó. Me la comí con papas fritas”.