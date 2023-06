Otra noche de tensión se vivió en Gran Hermano Chile, en esta oportunidad con la salvación de uno de los nominados.

Anteriormente los participantes del reality nominaron a cinco personas: Fran, Jennifer, Estefanía, Hans y Benjamín. Cinco nominados que corrían peligro para irse del programa en la primera semana, pero al menos uno de ellos está salvado por 7 días más.

¿Qué participante de Gran Hermano se salvó de la eliminación?

Ariel, quien era el ganador de la prueba individual y Líder de esta semana, escogió salvar a Hans de ir a eliminación. Su timidez y tierna relación con la señora Mónica fueron considerados por el inmune de la semana y lo salvó de irse.

¿Quiénes son los nominados que van a eliminación?

Con la salvación de Hans, quienes están en “Placa” para ser eliminados son Fran, Jennifer, Estefanía y Benjamín. Entre estos cuatro el público debe votar para elegir quién quiere que se vaya del reality.

¿Cómo votar para eliminar en Gran Hermano?

Para elegir a quién quieres que se vaya de Gran Hermano Chile, debes votar por SMS al 3331 con el nombre de tu participante elegido para eliminar: FRAN, JENNIFER, ESTEFANÍA o BENJAMÍN.

También, puedes entrar directamente a este link para votar a quién quieres eliminar.

¿Cuándo es la eliminación en Gran Hermano?

El día en que conoceremos quién se va del reality Gran Hermano Chile es este domingo 25 de junio a partir de las 22:45 horas de Chile.

Las eliminaciones son todos los domingos, mientras que el programa es transmitido por Chilevisión las noches del domingo a jueves de cada semana, esto mientras puedes ver todo el día en vivo lo que pasa en la casa de Gran Hermano en Pluto TV.

Aunque hay varios cortes y no se transmite completamente las 24 horas; sí puedes ver lo que pasa durante el día y varias conversaciones que no llegan a la TV. Especialmente este viernes y sábado que no darán el programa.