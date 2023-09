El reality de Chilevisión Gran Hermano seguiría más participantes, siendo incluso algunos nombres confirmados que ingresarían muy pronto a la casa más famosa del mundo. Por ese lado, aseguran que la conocida chica gamer ICata sería una de la lista de confirmados en ingresar.

Afirman que ICata estaría en Gran Hermano

ICata sería el nombre que la producción querría para ingresar a la casa más famosa del mundo. Asimismo, cabe señalar que los ingresos a Gran Hermano, han dejado un ambiente psicológico bastante inestable.

Por ese lado, algunos medios de comunicación indicaron que los mismos psicólogos del espacio habían dicho que, hasta el momento no era correcto incorporar más concursantes, y los mismos fanáticos han hecho campaña para que esto no pase, no obstante, lo verdadero es que sí podría ocurrir.

¿Quién es ICata?

Catalina Salazar, más conocida como iCata, es periodista, seguidora del mundo anime, streamer del juego Valorant, y ahora, afirman que sería la nueva integrante de Gran Hermano.

La comunicadora y chica gamer, iCata, cuenta hoy con más de un millón de seguidores en Instagram y a lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado con grandes marcas, trabajó en Fox Sports, siendo parte de Barcelona, uno de los clubes más grandes del mundo.

Gran Hermano sancionará jugadores

Hasta el momento, no se sabe quiénes serán los sancionados de Gran Hermano. No obstante, habría diversas teorías sobre quiénes recibirán esta medida.

Al comienzo, los usuarios de redes sociales pensaron que la sanción podría significar que se le anularía la fulminante a Cony. Pero cuando se mencionó que eran dos los participantes sancionados las teorías empezaron a crecer.

Por ese lado, se dio a conocer la teoría sobre una sanción a Nacha Michelson por revelar información de afuera e incluso que sería eliminada. Esto se daría porque Michelson, tendría eventos programados en el exterior durante este fin de semana y porque se ha dicho que la joven estaría solo dos semanas en el espacio.