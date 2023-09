Gran Hermano emitió uno de los capítulos más impactantes de lo que va de su transmisión, luego de que se reveló que tras la acusación de Scarlette, Rubén fue expulsado de la competencia. Tras conocerse la decisión de la producción, Fran García-Huidobro, a través de sus redes sociales, entregó su opinión al respecto.

“Muchos de ustedes se preguntaban por qué no nos habíamos manifestado… Y la verdad es que es porque no sabíamos qué iba a pasar. Teníamos que esperar la resolución de Gran Hermano, que a mí me parece la correcta”, comenzó señalando.

“Si una mujer denuncia que sufrió tocaciones mientras dormía, sin su consentimiento, eso es expulsión. Entiendo que no inmediata, porque se revisaron las imágenes. Pero en este momento Gran Hermano acaba de informar que Rubén ha sido expulsado”, añadió.

Asimismo, comentó que está muy conforme con la decisión tomada. “Me alegro. Era lo que yo esperaba que se hiciera. Como panelistas no tenemos mayor injerencia, pero yo confié en la producción de Gran Hermano y creo que es la decisión correcta en pos de la convivencia y de la salud mental, no solo de la denunciante, sino además de todos los que conviven en la casa. Estoy muy conforme“.

“Una situación lamentable que, desgraciadamente, se repite en Gran Hermano. En Argentina, donde están rasgando vestiduras con la edición de Chile, también ocurrió y su participante fue expulsado… así que bien“, concluyó.

La expulsión de Rubén

Este fin de semana se viralizó en redes sociales una conversación entre el ex carabinero y Scarlette en donde ella lo encaró por una impactante situación.

La joven le señaló: “Oye Rubén, lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, mientras el ex carabinero respondió “no voy a confundir nada contigo, yo te veo como amiga”, a lo que la joven señala: “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”.

Esta situación hizo que los televidentes exigieran la expulsión del ex carabinero, por lo que la producción suspendió su participación mientras investigaban los hechos. En el programa estelar del programa, los conductores del espacio, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, revelaron al público y a los jugadores que la decisión fue expulsar al jugador de la competencia.

“En virtud de las acusaciones realizadas por la participante Scarlette, Chilevisión decidió el día de ayer sacar de la casa y suspender la participación de Rubén durante el programa. Durante esta tarde, se ha decidido apartar definitivamente de Gran Hermano al jugador denunciado”, señala el comunicado.