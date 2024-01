Five Night at Freddy's llega al streaming: Cómo y dónde ver online la película del 2023

Una de las películas más esperadas del pasado 2023 fue la adaptación del famoso videojuego Five Night at Freddy’s. El film de terror llegó a las salas de cine obteniendo durante su estreno, una gran audiencia y exitosa recaudación de 78 millones de dólares en Estados Unidos y 52,6 millones en el extranjero, lo que supone un debut mundial de 130,6 millones de dólares.

Asimismo, la cinta dirigida por Emma Tammi llega a las pantallas de streaming para que el público que no alcanzó a verla por la gran pantalla, pueda disfrutarla en la comodidad de su hogar.

¿Dónde ver Five Night at Freddy’s por streaming?

¡Atención fanáticos! La película producida por Universal y Blumhouse llega a las pantallas del sitio Apple TV +. Es importante señalar que se encuentra disponible para la compra con un valor de $9.990, y a partir del día 08 de febrero puedes alquilar el film con un precio más económico.

Por otro lado, en Amazon Video también incluyó esta cinta en su catálogo y puedes comprarla con un valor de $9.990 desde hoy 25 de enero.

¿De qué se trata Five Night at Freddy’s?

La cinta Five Nights at Freddy’s está en una serie de videojuegos de terror que sumerge a los jugadores en la piel de Mike Schmidt, al menos en las tres primeras entregas. Schmidt, se convierte en un guardia de seguridad nocturno en Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante ficticio destinado a eventos familiares, con similitudes a lugares como Chuck E. Cheese’s y ShowBiz Pizza Place.

Aquel recinto suele verse amigable desde afuera pero por dentro esconde oscuros secretos que perturbarán a nuestro protagonista. En este espacio, se pueden ver animatrónicos de tamaño real para animar las festividades infantiles que organiza.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la cinta trata lo siguiente: “Five Nights at Freddy’s sigue a un problemático guardia de seguridad cuando empieza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar”.

¿Cuál es la crítica de Five Nights at Freddy’s?

La película obtuvo dos percepciones durante su estreno en la pantalla grande. De acuerdo al sitio de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes calificó de acuerdo al consenso de comentarios de la prensa en un porcentaje de 32%. Por otro lado, la audiencia y seguidores tuvo un promedio de un 87%.

Algunos comentarios de la prensa especializada señalan lo siguiente:

Jeffrey Peterson de Naija Nerds:

“Five Nights at Freddy’s tenía todo a su favor. El elenco de la película tiene una sólida genealogía cinematográfica. Jim Henson Creature Shop ayudó con animatronics. El fandom de FNAF esperó con anticipación durante años, continuando construyendo mundos y creando historias. Pero por alguna razón, la película se queda corta, incluso con Blumhouse Productions detrás, eligiendo explicar la narrativa y revelar su misterio varias veces. Incluso si un miembro del público es ingenuo ante el mundo, hubo momentos que generaron un gran suspiro en el teatro”.

Brian Gill de Mad About Movies Podcast:

“Una de las favoritas para la película del año “Oh, claro, esa es una película real que vi”, pero hay suficiente aquí para ser lo suficientemente agradable para mí en este momento“.

Por otro lado, la audiencia comentó lo siguiente:

“Perfecta para los fanáticos, disfruté muchísimo la película como un reloj divertido“, Erin F.

“La mejor película que he visto, muy recomendable para cualquiera que juegue o conozca FNAF“, comenta Mathis E.

Sin duda que aunque haya una opinión dividida, la cinta se podrá ver desde el hogar y cada uno sacar sus conclusiones.