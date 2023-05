Antes de esta noticia, muchos y muchas pensamos que la saga llegaría a su fin con su décima entrega “Fast X”. No obstante, se dio a conocer la revelación de una escena post-créditos que trae de regreso a la pantalla un notable personaje que marcó con su papel en diversas cintas de la franquicia.

¿Cuál es la escena post-créditos de Rápido y Furioso 10?

Según el reporte del portal The Wrap, la escena contiene involucra un spoiler, ya que se trata de información que hasta ahora había sido confidencial hasta el momento del estreno, pero los impulsos promocionales siempre pueden implicar que el propio estudio de producción esté tras la filtración.

Tras lo dicho, la escena muestra en pantalla el regreso de un personaje que marcó tres películas de la saga. Se trata del intérprete Dwayne Johnson en el rol de Luke Hobbs.

En el pasado, el propio actor había llegado a revelar sus frustraciones con Vin Diesel, con quien compartió el reparto en tres entregas anteriores a partir de Fast Five. Un reporte inclusive llegó a plantear que los actores dirimían la cantidad de golpes y la forma en que sus personajes eran mostrados en pantalla en lo que respecta las secuencias de peleas.

En diciembre de 2021, Johnson planteó que no había ninguna opción de volver. “Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a que la franquicia sea exitosa, pero que no hay posibilidad de que vuelva”, explicó el ex luchador.

¿Cuándo se estrena Rápido y Furioso 10 en cines?

La décima entrega de la saga de acción, se estrena próximamente el día 19 de mayo en las cadenas de cine nacionales.