¿Se estrenará en Netflix? Película de The Eras Tour de Taylor Swift llegaría a este popular streaming

Taylor Swift tuvo un buen año con su gira The Eras Tour y es que no solo estuvo recorriendo Estados Unidos, sino que también llegó por primera vez a Latinoamérica sin incluir a Chile entre los países.

Ahora luego de termina con una última fecha en Sao Paulo, Brasil la cantante ahora tendrá unas merecidas vacaciones antes de volver a los escenarios durante febrero de 2024 con su primera parada en Tokio, Japón.

Pero eso no es todo y es que la cantante también estrenó durante estos momentos la película del concierto en los cines de todo el mundo durante el mes de octubre.

Llegará al streaming

Ahora, recientemente Taylor informó mediante sus redes sociales que la cinta llegara al streaming el próximo 13 de diciembre de 2023, mismo día que está de cumpleaños la cantante.

Tristemente de momento la cinta solo estará disponible para alquiler o venta en Estados Unidos y Canadá sin ser aún anunciados más países de estreno. La cinta finalmente estará disponible en AppleTV, Google Play Películas, Youtube, Xfinity y VUDU.

Ahora, a pesar de que aún no se ha anunciado la llegada a una plataforma en específico para su streaming definitivo para Latinoamérica se cree que esta podría llegar a HBO Max como un estreno durante los próximos meses.

Todo esto mientras que en diversos portales se informa que Reputation Stadium Tour saldrá de Netflix durante este mes de diciembre. Y es que la película del tour anterior de Taylor Swift se encuentra disponible en Netflix y se creyó que The Eras Tour podría haber llegado al streaming del gigante rojo, lo que finalmente ha sido descartado.

Mientras confirmamos esto, aún se puede disfrutar la cinta en los cines y es que las cadenas de cine de nuestro país ya informaron que nuevas funciones de la cinta se encuentran disponibles hasta este próximo domingo 3 de diciembre.

Versión extendida

Según informó la misma Taylor Swift en sus redes sociales, la cinta que llegará a los sitios antes mencionados vendrá como una versión extendida. Y es que The Eras Tour Concert Film tiene una duración de aproximadamente 3 horas, media hora menos que el concierto oficial que pueden ver los fanáticos en vivo.

Y es que la película cuenta con menos canciones de las del setlist oficial y es que las canciones The Archer, Cardigan, Long Live y Wildest Dreams no están disponibles. Ahora, en su llegada al streaming tres de estas se incluirán en la grabación.

Lamentablemente, Cardigan no estará disponible y no sabremos si es que la cantante lo incluirá en una versión definitiva de la cinta que llegue a un sitio como una nueva adición a su catálogo.

Pero eso no es todo y es que en sus últimos conciertos en Los Ángeles Swift cantó otra canción y es que No Body, No Crime fue cantada y tampoco incluida en esta película y los fanáticos ya se preguntan si la podrán escuchar en la versión definitiva de la película.