Nos encontramos en el mes de diciembre y los clásicos cinematográficos se presentan para que podamos disfrutar junto a nuestros seres queridos o en nuestra propia compañía. Por ese lado, queremos contar que Mi Pobre Angelito, la cotidiana cinta de estos días, podrá ser vista por una conocida plataforma streaming.

Además, cabe señalar que el actor Macaulay Culkin, quien interpreta a Kevin McCallister, fue reconocido por su trayectoria en la industria del cine el pasado viernes.

Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

¿Dónde ver Mi Pobre Angelito 1y 2?

Porque una no es ninguna, las películas dirigidas por Chris Columbus podrán verse en la plataforma Disney Plus+ de streaming. Así es, si eres suscriptora o suscriptor del sitio del ratón, tendrás el acceso a ver los films desde la comodidad de tu hogar.

¿Cuál es el reparto de Mi Pobre Angelito?

Por supuesto lider el elenco Macaulay Culkin, quien al protagonizar el film, contaba en ese momento con 10 años de edad, y fue galardonado con el premio a Mejor Actor de Comedia tanto en el Chicago Film Critics Association Award como en los American Comedy Awards por su actuación en “Mi pobre angelito”, disponible en streaming.

Además de Culkin, quienes integraban el reparto son: Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard (quien falleció en 2017), Robert Blossom (fallecido en 2011) y Devin Ratray.

Macauli Culkin recibe estrella en paseo de Hollywood

El pasado viernes se llevó a cabo la ceremonia en el Hollywood Boulevard en la cual el actor asistió junto a su familia y seres queridos. En un momento especial, la actriz Catherine O’Hara, conocida por su papel como Kate McCallister en la ficción, fue la encargada de conferirle el merecido reconocimiento a Macaulay.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (…) Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, dijo O’Hara.

“Es un signo de inteligencia en un niño, y una clave para sobrevivir a la vida a cualquier edad”, observó O’Hara, y añadió: “Por lo que veo, has aportado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y con el que uno se puede identificar, a todo lo que has decidido hacer desde ‘Home Alone‘”, declaró la actriz.

Durante ese momento, el actor dio agradecimientos a su familia y quienes asistieron a la ceremonia, dedicándole así, unas palabras a su esposa. “No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, comentó.