Estamos en diciembre y es inevitable que el comercio nos haga recordar las populares fechas de celebración que marcan este mes tales como Año nuevo y por supuesto Navidad.

Por ese lado, hay una película que siempre presentan en los canales y, que se ha vuelto un largometraje tradicional en esas fechas, hablamos de “Pobre Angelito”, la popular cinta que trata de un niño que es olvidado por sus padres y tiene una aventura inolvidable.

Asimismo, su actor protagonista, Macaulay Colkin, vuelve a ser noticia, esta vez porque le otorgaron una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, logrando el reconocimiento por su paso en la industria del cine. Y eso no es todo, debido a que el intérprete se encontró con quien fue su madre en la película, la actriz Catherine O’Hara.

¿Cómo lucen ahora? Así se ven los protagonistas de Pobre Angelito

El pasado viernes 01 de diciembre tuvo lugar la celebración en el Hollywood Boulevard y fue sumamente conmovedora, ya que contó con la asistencia de la familia del destacado actor. En un momento especial, la actriz Catherine O’Hara, conocida por su papel como Kate McCallister en la ficción, fue la encargada de conferirle el merecido reconocimiento a Macaulay.

Durante el evento, la actriz se tomó el tiempo de resaltar el talento del actor, el cual fue fundamental para que la película perdurara a lo largo de los años, especialmente considerando su estreno en la década de los noventa.

“Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (…) Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, dijo O’Hara.

“Es un signo de inteligencia en un niño, y una clave para sobrevivir a la vida a cualquier edad”, observó O’Hara, y añadió: “Por lo que veo, has aportado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y con el que uno se puede identificar, a todo lo que has decidido hacer desde ‘Home Alone‘”, declaró la actriz.

En su intervención, Culkin expresó su gratitud hacia todas las personas que lo acompañaron en este significativo momento de su vida, destacando especialmente a sus padres, hermanos y esposa, con quien comparte la dicha de tener dos hijos.

“No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, comentó.

Además, para brindar una cuota de humor y en la coincidencia que nos encontramos en el mes de diciembre, el actor no pudo evitar emitir su icónica frase. “Para concluir y en el espíritu de la temporada navideña, solo quiero decir: Feliz Navidad, asquerosos animales”, mencionó.