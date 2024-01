Los Premios Oscars 2024 finalmente revelaron a todos los nominados de la esperada nueva edición, en donde hubo grandes sorprendas entre los nombres que compiten por la preciada estatuilla.

En una de las sorpresas de la jornada, Barbie, la exitosa producción protagonizada por Margot Robbie, recibió numerosas nominaciones, incluida Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, sin embargo, la actriz australiana que dio vida a la icónica muñeca no, tampoco la directora Greta Gerwig.

Por otra parte, Oppenheimer, que triunfó en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, ahora lucha por llevarse el premio de la Academia. Anatomy of a Fall, la exitosa película francesa de crimen también compite entre los nominados, junto a Poor Things, American Fiction, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro y Past Lives.

Por lo mismo, muchos se preguntan dónde podrán ver las películas nominadas antes de la premiación.

¿Dónde ver las nominadas a Mejor Película?

American Fiction

La cinta llegó a las salas de cine el pasado 8 de septiembre, sin embargo, no se encuentra disponible en ningún servicio de streaming. La historia se centra en un profesor de inglés y escritor, Thelonious “Monk” Ellison, quien escribe una novela satirica bajo un seudónimo, para poder denunciar la hipocresía en la industria editorial.

Revisa el tráiler a continuación

Anatomy of a Fall

La película de suspenso francesa recibió tres nominaciones a los Globos de Oro y retrata la historia de un hombre, que fallece al caer de un ático de gran altura, sin embargo, la investigación deja entrever que podría tratarse de un crimen y no una muerte accidental.

Revisa el tráiler a continuación

Barbie

Barbie también se llevó varias nominaciones, entre ellos mejor guión original, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor peluquería y maquillaje.

Mientras que los actores Ryan Gosling y America Ferrada están nominados en las categorías Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, Por otra Margot Robbie, la protagonista de la cinta, no recibió una nominación para sorpresa de muchos.

La película se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max y también puede arrendarse en Prime Video y Google Play Películas, por $3.900 y $5.500 respectivamente.

Revisa el tráiler a continuación

The Holdovers

La cinta ya está disponible en los cines nacionales y retrata la historia de un grupo de estudiantes y su profesor, quienes forman un vínculo inesperado durante las vacaciones de navidad.

Revisa el tráiler a continuación

Killers of the Flower Moon

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, se ambienta en la década de 1920, en donde el FBI establece una investigación para encontrar a los culpables de los asesinatos de los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage.

La cinta esta disponible en Amazon Prime Video y Apple TV, bajo subscripción. También está disponible en Google Play por un costo de $12.000

Revisa el tráiler a continuación

Maestro

La película protagonizada por Bradley Cooper, quien también está nominado en la categoría Mejor Actor, está disponible en Netflix. La historia retrata la vida del director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, quien se enamora de la actriz costarricense Felicia Montealegre, sumergiéndose en un romance complejo y apasionado.

Revisa el tráiler a continuación

Oppenheimer

La película es protagonizada por Cillian Murphy, quien se llevó la nominación a Mejor Actor en los premios de la Academia, mientras Robert Downey Jr. compite en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Pero hasta el momento no está disponible en el catálogo fijo de ningún servicio de streaming, sin embargo, sí está disponible para arriendo. En Apple TV, Claro y Prime Video, el costo es de 2.900, mientras que en Google Play Películas tiene un valor de $2.700.

Revisa el tráiler a continuación

Past Lives

La cinta no está disponible en ningún streaming, sin embargo, se estrenará en los cines nacionales el próximo 1 de febrero. La película retrata la historia de Nora y Hae Sung, don amigos de infancia que se separan luego de que uno de ellos emigra a Corea del Sur. Sin embargo, décadas más tarde, vuelven a encontrarse, pero todo ha cambiado.

Revisa el tráiler a continuación

Poor Things

Poor Things también fue destacada cuando Emma Stone fue nominada como Mejor Actriz. La cinta, que ya se estrenó en Estados Unidos, llega a los cines nacionales el próximo 25 de enero.

La película de comedia oscura retrata la vida de Bella Baxter, quien fue resucitada por el Dr. Godwin para que aprenda de él. Sin embargo, ella escapa para recorrer el mundo.

Revisa el tráiler a continuación

The Zone of Interest

Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, intenta forjar una vida familiar tranquila en una casa en las afueras del campo. Sin embargo, las cosas se complican cuando sospecha de la infidelidad de su esposa. La cinta llega a los cines chilenos el próximo 1 de febrero.

Revisa el tráiler a continuación