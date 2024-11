Faltan pocas horas para descubrir quién será la nueva Miss Universo y Emilia Dides, la representante de Chile, se ha posicionado como una de las favoritas en este prestigioso certamen internacional.

El certamen se acerca a su última instancia tras realizar la preliminar y este 16 de noviembre se llevará a cabo la gran final desde Ciudad de México, y la artista no será la única chilena presente en el evento. Nico Ruíz, ex participante de The Voice, también formará parte del show.

¿Dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo?

Este sábado 16 de noviembre se definirá a la sucesora de Sheynnis Palacios. La transmisión comienza a las 20:00 (México), lo que significa que en Chile iniciará a las 23:00 horas.

Puedes seguir a Emilia Dides en la competencia del certamen a través de varias opciones.

De manera online, está disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Telemundo, mientras que en el canal oficial de Miss Universo es por pago. Además, las redes sociales del certamen también transmitirán los resultados. Por televisión, el evento se puede ver en Telemundo, TV Azteca y Roku TV.

Chilevisión anunció que dará cobertura al evento en su horario prime a través de Chilevision.cl y la app MiCHV.

Desde los estudios del Canal en donde Diana Bolocco estará a cargo de la conducción del programa, acompañada de un destacado panel compuesto por Camila Andrade, ganadora del “Proyecto Miss Chile”; el diseñador de moda Nicanor Bravo; y el comentarista de espectáculos Jordi Castell.

¿Cómo votar por Emilia Dides?

El voto popular es muy importante para apoyar a la artista en la instancia final, ya que para escoger al Top 30 del certamen, 25 participantes serán elegidas por el jurado, mientras que 4 ingresarán al ser las más votadas.

Desde tu celular, ingresa a la Play Store o App Store y descarga la aplicación “Miss Universo”, o visita el sitio web oficial en missuniverse.choicely.com.

En la plataforma, encontrarás la lista de candidatas organizadas alfabéticamente por país. Busca “Emilia Dides” o “Chile” y selecciona su perfil.

Una vez en su perfil, toca la estrella para marcarla como tu favorita y luego presiona “Votar ahora”.