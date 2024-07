Este domingo se realizó la nueva edición del Miss Universo Chile en donde Emilia Dides, representante de Vitacura, se coronó como la gran ganadora de la jornada y será la representante del país en el evento Miss Universo que se realizará en México en noviembre de este año.

“Muchísimas gracias por este momento grandioso, estoy profundamente agradecida de mí misma, de haberme puesto en esta posición. De haber cumplido mis sueños y de haberme sacado adelante”, señaló Dides tras conocerse el resultado.

Por otra parte, Francisca Lavandero, representante de la comuna de Los Ángeles, quedó en segundo lugar, seguida de Ariel Cordero (San Felipe). El cuarto puesto fue para Javiera Israel (La Dehesa), el quinto para Ignacia Fernández (Los Dominicos),

¿Quién es Emilia Dides?

La joven de 25 años, también conocida como Emi D, es una talentosa cantante que participó el año 2019 en la nueva edición del programa de competencia “Rojo, el color del talento”, en donde llegó a la gran final del espacio.

En la etapa decisiva Emilia interpretó “Por ti volaré” de Andrea Bocelli lo que deleitó al jurado y la posicionó en el primer lugar de la competencia llevándose el ansiado premio que consistía en una beca para estudiar por un mes en la Academia Jackie Arredondo Music World en Miami, Estados Unidos.

Durante su paso por la segunda temporada de Rojo, la joven tuvo una relación con Raimundo Cerda, el actual participante de ¿Ganar o Servir?, quien también fue parte de la primera edición de Gran Hermano Chile.

“Yo soy Emilia Dides y si pololié con alguien bacán, fue parte de mi vida y perfecto, le tengo un respeto brutal a Rai. Lo veo, lo abrazo y nos queremos muchísimo. No es como que una carta donde voy a un lugar y digo que soy ex de Rai, y es como que yo soy quién soy y me carga que me comparen con eso”, señaló hace algunos meses a TiempoX.

También participó en el programa de talento e imitaciones de Mega, The Covers durante su segunda temporada estrenada el 2021, en donde rindió tributo a Whitney Houston y se llevó el segundo lugar de la competencia.