Tras una grandiosa presentación en Lollapalooza Chile, la cantante nacional sigue con la promoción de su nuevo álbum Anna está Alucinada, que tendrá una gira al rededor del país desde marzo hasta mayo.

Ahora es el turno de que el Teatro Municipal de Santiago sea el escenario en que presente CAMI su inédita faceta artística y musical. De esa forma su próximo concierto se realizará el día 28 de marzo y promete ser un espectáculo innovador que deslumbrará con todos sus elementos visuales y sonoros.

¿Dónde comprar entradas para CAMI en Teatro Municipal de Santiago?

Las entradas puedes comprarlas por la plataforma Passline.

Sus valores son los siguientes:

Platea 2 – $35.000

Palcos 1er piso Frontal – $33.000

Palcos 3er piso Frontal – $25.000

Anfiteatro 4to piso – $20.000

“Ana está alucinada”, lo nuevo de CAMI

La artista nacional comenzará su recorrido el 28 de marzo en el Teatro Municipal de Santiago, monumento nacional y escenario fundamental para las artes y culturas de nuestro país; para seguir el 10 de abril en el Teatro Municipal de Temuco.

De esta manera, CAMI continuará con fechas por teatros de La Serena, Frutillar, Rancagua, Viña del Mar y Chillán, para terminar el 25 de mayo en el Teatro Regional del Maule, en Talca, completando un recorrido por espacios insignes y de realce artístico de cada región a visitar.

“El público me entrega una fuerza, un coraje y una emocionalidad que no tiene comparación con nada de la vida cotidiana. Sin lugar a dudas, el show lo estamos creando para que no solamente sea una experiencia visual, sensorial, musical o auditiva, sino que emocional. Quiero que la gente entienda que hay más oportunidades de sentir la música”, comenta CAMI sobre los preparativos de este tour.

Durante esta gira, CAMI interpretará las canciones de su nueva producción, además de reversiones de sus temas más conocidos. Su actual proyecto, descrito como “profundo y sensorial”, implica un concepto inédito, rupturista y sólido, exponiendo en vivo sus dotes performáticas, con una propuesta de flauta traversa –la cual interpreta desde los 5 años–, sintetizadores y pedales, donde la propia CAMI estará mezclando de manera inédita ante el público.

“Estoy en un momento de mucho crecimiento artístico, emocional y espiritual. El arte y la música me guían, me llevan a conocer cosas de mi que también voy creando a partir de referencias, de mundos que estoy descubriendo, de emociones que estoy viviendo, entonces creo que es primera vez que en mi carrera donde no solamente me estoy atreviendo a hacer algo distinto, sino que hay un crecimiento con esto. Y hay mucho estudio detrás, hay mucha disciplina personal, para que luego a nivel profesional se vean todos estos cambios que han sido transformadores y transgresores conmigo misma”, extiende sobre este proceso.