La esperada serie animada sobre la leyenda del fútbol Lionel Messi llegará a la plataforma de Disney Channel transmitiéndose globalmente en Disney+. La producción está en desarrollo desde el 2023 y a pesar de que aún no define su fecha de estreno se estima que llegará dentro de los próximos meses.

“Messi y los Gigantes” es el nombre de la producción que tendrá al astro trasandino como protagonista de la ficción infantil. “Siempre soñé con participar en un proyecto que compartiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes para mi carrera, con las generaciones más jóvenes”, dijo Messi en un comunicado.

“Nada es realmente imposible con el trabajo en equipo, la perseverancia, la disciplina y el trabajo duro. Espero compartir esta serie con niños de todo el mundo y espero inspirarlos y motivarlos para que logren sus propios sueños. Desde que era niño, siempre me encantaron las series animadas y espero ver esta serie con mis propios hijos”.

Messi y los Gigantes

La serie es producida por Sony Music Vision y Sony Pictures Television. Según la descripción oficial, la serie de acción y aventuras sigue a “Leo, un niño normal de 12 años con un talento extraordinario y un gran problema”.

“El otrora próspero mundo de Iko está hecho trizas a merced de los Gigantes que gobiernan los 10 reinos. Solo un héroe puede salvarlos… y es del tamaño de una pulga”.

“El joven Leo es rescatado de otro mundo para liderar la lucha contra los villanos tiránicos que han mantenido los 10 reinos bajo su control”.

La creación de la serie de Messi

El presidente de Disney Branded Television, Ayo Davis, señaló: “El fútbol, ​​o soccer como lo llamamos en los Estados Unidos, es el deporte más querido del mundo, uniendo y cautivando a millones de fanáticos de todas las edades”.

“Estamos orgullosos de trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para llevar ‘Messi and the Giants’ a nuestra apasionada audiencia infantil global. Sabemos que sus temas de familia, amistad y trabajo en equipo resonarán no solo en los entusiastas del fútbol, ​​sino en todos los que aman una gran historia en todas partes”.