Así votó Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, en los premios The Best. Puso a Vinícius en tercer lugar.

The Best

No pudo ser el Balón de Oro, pero Vinícius Júnior se quedó con el premio The Best al mejor jugador de la FIFA. El delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil tuvo su revancha respecto a lo que ocurrió en octubre, donde Rodri, del Manchester City, se quedó con el mayor galardón.

Tras la entrega del premio, se dieron a conocer cómo votaron los capitanes y entrenadores de las selecciones del mundo. Se revelaron, por ejemplo, cuáles fueron las preferencias de Ricardo Gareca, DT de la Roja, y Arturo Vidal, último capitán nacional, en los The Best.

También se conoció cómo votó Lionel Messi. Como capitán de la selección argentina, el delantero votó por Lamine Yamal, gran figura del Barcelona; Kylian Mbappé, su excompañero en el PSG y quien hoy milita en el Real Madrid, y Vinícius. En ese orden.

Por otro lado, su entrenador, Lionel Scaloni, votó por Messi en el primer lugar, el español Rodri en el segundo y el inglés Jude Bellingham en el tercero.

En su discurso ganador, Vinícius Júnior manifestó que “no sé siquiera por dónde comenzar. Todo esto era tan lejano que parecía imposible. Yo era un niño que simplemente jugaba descalzo al fútbol en las calles de São Gonçalo, cerca de la pobreza y la delincuencia. Estar aquí es muy importante para mí, porque hago que muchos niños vean que no es imposible llegar”.

Luego, en redes sociales, dijo: “Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo… Tu momento ha llegado. O más bien, mi momento llegó, el momento de decir… sí, soy el mejor futbolista del mundo y luché fuerte para lograrlo. Han tratado y siguen tratando de invalidarme, de menospreciarme, pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo pelear ni cómo debo comportarme”.