Una impactante e inesperada noticia azotó al mundo del entretenimiento este fin de semana, luego de que se reveló que el actor Billy Miller, conocido por sus papeles en series como The Young and the Restless, General Hospital y Suits, falleció a los 43 años de edad.

La noticia fue entregada por su representante a través de un comunicado. “El actor ganador del premio Emmy Billy Miller murió el 15 de septiembre de 2023 en Austin, Texas. El actor estaba luchando contra la depresión maníaca cuando murió”.

Inmediatamente, compañeros de elenco del actor se pronunciaron respecto a la inesperada noticia.

“Estoy devastado al escuchar la noticia del fallecimiento del increíblemente talentoso Billy Miller”, publicó el productor ejecutivo de General Hospital, Frank Valentini, en X (Twitter). “En nombre de toda la familia del Hospital General, nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.

“Iluminaste cada habitación con tu sonrisa”, escribió Michael Muhney, de Y&R, en su cuenta de X (Twitter).

La ascendente carrera de Billy Miller

Miller llegó a la televisión el año 2007 cuando se unió al elenco de All My Children como Richie Novak, tras dos años en la serie de larga duración, el actor se sumó a Young and the Restless como Billy Abbott, siendo el cuarto actor en interpretar al personaje y el que más tiempo lo personificó, con una carrera de seis años en el show (2008-2014), obteniendo tres premios Daytime Emmy dos como Mejor Actor de Reparto y uno como Mejor Actor Principal.

Tras esto, el actor saltó a General Hospital, otra de las teleseries más famosas y extensas de Estados Unidos, con 60 años al aire y más de 15.000 episodios emitidos, con el papel de Morgan/Drew Cain en sustitución de Steve Burton. Personaje que interpretó desde el 2014 hasta el 2019.

Además de participar en series como CSI: NY, Justified, Ringer, Ray Donovan, Truth Be Told y Major Crimes, Millier tuvo un papel recurrente en Suits como el hermano de Harvey Specter (Gabriel Marcht), Marcus.