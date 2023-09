Cada vez queda menos para que The Continental: Del universo de John Wickllega a la plataforma de Prime Video, con una nueva historia que trae de regreso a una joven versión de Winston Scott, quien estará en la mira de peligrosas personas con un solo objetivo: Eliminarlo.

¿Cuándo se estrena en Prime Video The Continental?

Presentado como un “evento de tres partes” que se estrenará el viernes 22 de septiembre, viernes 29 de septiembre y viernes 6 de octubre, The Continental: From the World of John Wick es una precuela de la saga de película protagonizada por Keanu Reeves. Con Colin Woodell (The Flight Attendant) interpretando a Winston Scott, el futuro propietario del hotel, interpretado por Ian McShane en las cintas de John Wick.

Revisa el horario por país a continuación.

Chile: 09:00 am

Argentina: 09:00 am

Colombia: 07:00 am

Perú: 07:00 am

Ecuador: 07:00 am

Uruguay: 09:00 am

Bolivia: 08:00 am

Venezuela: 08:00 am

¿Cuál es la trama de The Continental?

Según la descripción oficial, Winston es “arrastrado al paisaje infernal de la ciudad de Nueva York de los años 70 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás” y “traza un rumbo mortal a través del misterioso inframundo del hotel en un desgarrador intento de apoderarse del hotel donde eventualmente tomará su futuro trono”.

¿Cuál es el elenco de la serie?

El reparto incluye a Ayomide Adegun como el joven Caronte (basado en el personaje del fallecido actor Lance Reddick en las películas), Peter Greene como el experto en eliminación de cadáveres, el Tío Charlie, Mel Gibson como el gerente de Continental Cormac, Mark Musashi y Marina Mazepa como los asesinos de alto nivel, Hansel y Gretel.