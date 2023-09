La última serie de Prime Video, Wilderness, llegó hoy a la plataforma streaming con una increíble historia de mentiras, engaños, naturaleza y por sobre todo impulso.

La serie de 6 capítulos arribó este viernes 15 de septiembre a la plataforma de entretenimiento, con una historia protagonizada por Jenna Coleman, la actriz ha participado en producciones como Doctor Who, The Serpent y Victoria, en la serie interperta a Liv, una esposa que ve como su mundo se derrumba tras el engaño de su marido; Oliver Jackson-Cohen, conocido por sus papeles en The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor en Netflix, interpreta al marido de Liv, Will.

Mientras que la estrella de Pretty Little Liars, Ashley Benson, interpreta a Cara, la amante de Will. El resto del reparto lo componen Claire Rushbrook, Talia Balsam, Eric Balfour, Morgana Van Peebles y Marsha Stephanie Blake.

¿Cuál es la trama de Wilderness?

Basado en la novela de B.E. Jones del mismo nombre, Wilderness retrata la historia de Liv, una mujer con un matrimonio aparentemente ideal, que descubre que su marido Will (Oliver Jackson-Cohen) está teniendo una aventura con otra mujer. A pesar de que él miente y trata de justificar sus actos, termina confesando la verdad, devastándola.

Todo cambia cuando Will ofrece la oportunidad de realizar un gran viaje por carretera por Estados Unidos como forma de disculparse y volver a recuperar su relación, ella lo verá de una forma de conseguir su venganza.

La serie ofrece una mirada profunda a la vida de los protagonistas y a sus motivaciones, por lo que la narración toma giros inesperados, ofreciendo además pequeños vistazos a la vida pre y post engaño de los protagonistas.

Revisa el tráiler a continuación