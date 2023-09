Jury Duty se convirtió en una de las sorpresas de los Emmys de esta temporada de premios, logrando 4 nominaciones, en donde la serie es una mezcla entre The Office y El Show de Truman, con una inesperada revelación en su capítulo final que sin duda impactó a los televidentes.

¿Dónde ver Jury Duty?

La nueva serie documental llegó a la pantalla en Prime Video con todos sus capítulos. Revisa el tráiler a continuación

¿De qué trata Jury Duty?

La producción tiene a James Marsden como uno de los protagonistas que fue llamado a ser parte de un jurado en un polémico juicio. Debido a su título de “celebridad”, el actor cree que eso será su opción para participar, sin embargo, no es suficiente para eximirse, por lo que debe participar en el proceso judicial, compartiendo con sus compañeros. Lo cual queda documentado.

La historia está en formato documental, sin embargo, hay otro elemento sorpresa: Uno de los participantes del jurado, no es un actor, sino que es una persona común y corriente que piensa que está participando en el proceso judicial, lo cual no imagina no es real.

La serie retrata el funcionamiento interno a través de los ojos de un miembro del jurado en particular, Ronald Gladden, un contratista solar de San Diego. Lo que Gladden no sabe es que todo el caso que se estaba juzgando era falso.

Y con la excepción de él mismo, todos, incluido el protagonista de producciones como X-Men, The Notebook y Encantada, James Marsden, eran actores. Y todo lo que ocurrió, dentro y fuera de la sala del tribunal, fue planeado.

¿Cómo se originó Jury Duty?

En septiembre del 2022 se reveló que Amazon Studios estaba preparando una comedia estilo documental semi improvisada protagonizada por James Marsden y actores de improvisación, la cual se filmó durante 17 días.

Para encontrar alguien que no fuera un actor y pudiera participar en la serie, los productores publicaron un anuncio en Craiglist, al cual Gladden respondió que pedía a alguien que participará en un jurado y después participará en entrevistas sobre eso.

En la serie de ocho episodios, los espectadores ven a Gladden navegar por el proceso de la sala del tribunal durante tres semanas antes de descubrir la verdad y ser sorprendido con $US 100.000 dólares al final.