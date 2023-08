Daniela Aránguiz estuvo presente en el último episodio de El Purgatorio, en donde habló sobre su comentada y polémica separación del futbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, revelando detalles de su relación y explicando qué sucede actualmente con la ex pareja.

En el espacio que conduce Ignacio Gutiérrez también estuvo presente Daniella Campos, quien se refirió a polémicas que ha protagonizado durante su carrera, en donde ellos deben “confesarse“, mientras el público decide quién va al “cielo” y quién al “infierno”.

En el momento de confesarse, Aranjuez habló de su quiebre con Mago Valdivia, en donde el conductor del espacio le preguntó por qué “aguantó tanto“, respecto a las infidelidades de su ex pareja.

La respuesta de Daniela Aránguiz

“Las mujeres de repente nos sentimos culpables cuando son infieles los hombres con nosotras y nos sentimos muchas veces feas, muchas veces nos echamos la culpa de la infidelidad. Y le quiero decir a todas las mujeres que están pasando por lo que yo pase, que nosotras no tenemos la culpa”, comenzó señalando la panelista de Zona de Estrellas.

“Muchas veces me sentí muy fea (…) le quiero dar ese mensaje a las mujeres para que no se culpen. Con un poquitito de amor propio, lo podemos todo”, añadió.

Asimismo, repaso su matrimonio con el futbolista. “Yo a Jorge lo amé con todo lo que daba mi corazón y defendí lo indefendible por este matrimonio. La ex integrante de Mekano reveló que dejó pasar muchas cosas por mantener su relación y la familia que habían construido. “Yo ahora, a mis 30 años, me doy cuenta de que Jorge nunca estuvo enamorado de mí. Me duele con el alma”.

“Yo sufrí muchísimo por este matrimonio”, pero también revela que volvería a pasar por lo mismo, “por tener a los dos hijos que yo tengo, lo volvería a hacer”.