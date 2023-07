En el último capítulo de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, panelista del espacio, tiró una gran bomba familiar respecto a su ex cuñado, Claudio, hermano de Jorge ‘Mago’ Valdivia.

Todo ocurrió durante una dinámica en donde los panelistas debían escoger al “Pastel del Semestre”, momento que aprovechó Aránguiz para revelar que se irá de vacaciones a Norteamérica, pero además, revelar una situación familiar.

“Quiero aprovechar de despedirme antes de dar mi voto, porque me voy a Estados Unidos dos semanas, les mando besitos y los voy a extrañar a todos, tienen muchos cahuines”, comenzó señalando.

“Supe que Jorge tiene plata para algunas cosas, y para otras no. Una de ellas es celebrarle el cumpleaños a su hermano hasta con cámara 360″, comenzó señalando, para luego agregar: “Supiera que toda la vida se me tiró Claudio, eso digo para despedirme”, expresó.

“Y obviamente por reírse de toda la gente, de todo Chile y hacer abuso de sus privilegios, Maite Orsini”, señaló al votar.

Revisa sus declaraciones a continuación

Daniela Aránguiz en Podemos Hablar

La ex integrante de Mekano y actual panelista de Zona de Estrellas estuvo presente en Podemos Hablar en donde entregó detalles de su comentada separación con el ex futbolista y comentarista deportivo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, revelando que el seleccionado nacional la “castigó económico”.

“Jorge, a mí siempre me castigo en la parte económica, ponte tú ahora hace 5 meses que no me deposita ni 10 lucas. Y él sabe la calidad de vida que le dimos a nuestra familia, que es super difícil decirle a tus hijo ‘no, no podemos viajar'”, expresó.

“Yo le dije Jorge, me voy de vacaciones con nuestros hijos a nuestra casa que tenemos en Estados Unidos, yo no quiero que me pagues a mí, porque yo trabajo y me va bien, pero quiero que le pagues los pasajes a tus hijos. Las entradas a los parques, todo lo demás, lo veo yo”.

Luego añadió: “Y me dice ‘mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada’. A mí que me pongan una mujer por delante de mi familia, yo no lo aguanto y es una de las razones por las cuales estoy aquí”.