Daniela Aránguiz estuvo presente en Podemos Hablar en donde entregó detalles de su comentada separación con el ex futbolista y comentarista deportivo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, refiriéndose a las polémicas que protagonizaron tras el quiebre y revelando los momentos más dolorosos que vivió.

El conductor del espacio, Jean Philippe Cretton, le preguntó sobre sus dichos luego de la internación de Valdivia, en donde escribió en Instagram: “Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida, de una manera distinta, pero es amor”.

Al ser consultada por si mantiene esos dichos, Aránguiz señaló: “Espero que en algún momento de nuestras vidas, porque lamentable o favorablemente tendremos que estar conectados por el resto de nuestras vidas, porque yo siempre voy a ser la mamá de sus hijos, espero que algún día nos podamos llevar pasivamente. Pero si tu me dices ahora, en este momento, tú ¿volverías con Jorge? No. ¿Tú lo amas? Absolutamente no.

Revelando que el momento en que se desenamoró de él ocurrió tras uno de sus más recientes encontrones en redes sociales. “Y sabes cuando lo dejé de amar, cuando él escribió que no tenía dignidad”.

En su cuenta de Instagram, Jorge escribió: “Dignidad también te hace falta. Y entender, que enamorarse otra vez, pucha que es rico”.

Sobre eso, Aránguiz confiesa: “Eso me dolió muchísimo, porque yo creo que la dignidad la perdí cuando le perdone todas las infidelidades, cuando le perdone sus agresiones verbales y otras que no quiero nombrar, ahí perdí mi dignidad, y quizás no sé y recién estoy sabiendo lo que significa esa palabra”.

Añadiendo: “Yo creo que todas las agresiones son graves, sociológicas, físicas, cuando tu te miras al espejo y te sientes horrible, cuando tu te miras al espejo y piensas ‘debe ser por esto, porque estoy gordo, porque ya no soy la chica Mekano’. Yo creo que todas esas inseguridades de mujer son agresiones”.

“Yo creo que Jorge me veía como una trabajadora de él, nunca me voy a olvidar cuando me dijo ‘lo que más extraño de ti es como doblas las toallas. Eso lo encuentro terrible como mujer (…) yo muchas veces me sentí miserable’, expresó.