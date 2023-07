Daniela Aránguiz habla de su separación en PH: "Hace 5 meses que no me deposita ni 10 lucas"

Finalmente, el programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, emitió la entrevista a Daniela Aránguiz, quien se refirió a su quiebre con Jorge ‘Mago’ Valdivia y a las polémicas en las que se vieron envueltos post separación, una de las cuales incluso llegó a tribunales.

La ex pareja se ha visto enfrentada a través de redes sociales en numerosas situaciones, en donde incluso han existido acusaciones de magia negra de por medio.

En el nuevo capítulo del programa de CHV, la panelista de Zona de Estrellas conversó en detalle con Jean Philippe Cretton sobre todo lo que ha sucedido en los meses más recientes y que ha sido expuesto en los distintos medios de comunicación.

Aránguiz reveló que el ex seleccionado nacional dejó de entregarle tras la polémica con la diputada Maite Orsini, quien sería la nueva pareja del futbolista.

“Duele muchísimo, y si hay mujeres que están pasando por esto les digo que siempre hay una luz. Jorge a mí siempre me castigo en la parte económica, ponte tú ahora hace 5 meses que no me deposita ni 10 lucas. Y él sabe la calidad de vida que le dimos a nuestra familia, que es super difícil decirle a tus hijos ́no, no podemos viajar´

Añadió que no es la primera vez que ocurre algo así. “Siento que siempre me castigó con eso, cuando peleábamos Jorge, se iba de la casa y se llevaba las tarjetas, me dejaba una semana sin poder salir con mi hija, cosas así, él siempre me manipuló en la parte económica. Yo gracias a dios trabajo, siempre guardé plata y ahora puedo estar tranquila, pero hasta el día de hoy lo hace.

“Yo le dije Jorge, me voy de vacaciones con nuestros hijos a nuestra casa que tenemos en Estados Unidos, yo no quiero que me pagues a mí, porque yo trabajo y me va bien, pero quiero que le pagues los pasajes a tus hijos. Las entradas a los parques, todo lo demás, lo veo yo”.

Luego añadió: “Y me dice ‘mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada’. A mí que me pongan una mujer por delante de mi familia, yo no lo aguanto y es una de las razones por las cuales estoy aquí”.