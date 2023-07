Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

Este viernes, sin embargo, la producción anunció que se emitirá un capítulo especial, en donde Daniela Aránguiz hablará con el conductor del espacio sobre las últimas polémicas en las que se ha visto involucrada tras su separación de Jorge Valdivia.

¿Quiénes son los invitados del viernes 7 de julio?

En un capítulo especial, se transmitirá la esperada entrevista a Daniela Aránguiz, en donde entregará detalles de su comentada separación del ex seleccionado nacional, Jorge “Mago” Valdivia. La panelista de Zona de Estrella señaló que el deportista “andaba con cinco niñas”.

Al ser consultada por Jean Philippe sobre que siente en estos momentos, Aránguiz señaló: “Rabia. Abandono a todo lo que construimos juntos.

Aránguiz también se refirió a la polémica con la diputada Maite Orsini, quien sería la nueva pareja del ex futbolista, revelando que su ex esposo la amenazaba económicamente “Mientras tú hables de mí o Maite, no te voy a dar nada”, reveló en un extracto de la entrevista.

Asimismo, revela en el avance que ella llamó a Orsini para preguntarle si era verdad que ella y Jorge estaban juntos. “Cuando yo firme el papel de divorcio con Jorge, va a estar de vuelta mi dignidad”, añadió.

Revisa el avance a continuación

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.