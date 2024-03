La noche de este lunes se vivió uno de los cara a cara más tensos de lo que va de la competencia de Tierra Brava, en donde Dani Castro se fue con todo en contra de Luis Mateucci, en donde incluso le llevó un “presente simbólico” durante su nominación, generando la sorpresa de sus compañeros.

En un intenso cara a cara en donde Junior Playboy se convirtió en el más votado por sus compañeros, la nominación más llamativa vino de la mano de la ganadora de MasterChef, quien recriminó al ex Volverías con tu ex su actuar en la hacienda ubicada en Perú.

Dani Castro vs. Mateucci

Al hacer su nominación, la cocinera indicó que la relación entre ambos cambio tras la llegada de la ex Mekano, Daniela Aránguiz.

“Estábamos bien hasta que llegó Dani. Primero, yo me dedico a cocinar, me hice conocida por eso, no lo hago para ganarme el cariño de nadie. Si quiero darle galletitas a todo el mundo lo voy a hacer, si crees que eso tiene otra intención es porque tú no estás acostumbrado a dar sin esperar nada a cambio”, comenzó señalando.

Para luego comentarle sus dichos. “Tú creíste que me gustas porque te di 40 gramos de avena más que al resto, no te hagas el importante”.

Tras esto, la ex MasterChef sacó dos huevos de su bolsillo y se los entregó al trasandino. “Los huevos que no tienes. Como no tienes, te los paso yo. No eres capaz de decirme las cosas a la cara, tengo los huevos que tú no tienes”, expresó.

Luis Mateucci respondió “te agradezco, si un hombre habla así de una mujer sería una agresividad. Ya está. Si yo hubiese dicho al revés, me atacó por eso la última vez…”.

“No te hagas, no me podría gustar nadie como tú nunca. Tú me buscas más parece”, replicó Castro.