¿Cuánto falta? 5 Seconds of Summer se presenta este mes en Chile con su nueva gira

La sensación australiana tendrá su presentación debut en nuestro país y los fanáticos chilenos esperan ansiosos por disfrutar de este espectáculo. Asimismo, la agrupación que alcanzó la fama con “She Looks So Perfect” en 2014, se presentará en los próximos días en el territorio nacional.

5 Seconds of Summer se presenta pronto en Chile

La banda se presentará el próximo 27 de julio de 2023 en Movistar Arena a las 21 horas. Solo quedan días para que los seguidores del grupo musical canten sus grandes éxitos a todo pulmón.

¿Quedan entradas disponibles para 5 Seconds of Summer?

Queridos fanáticos, quedan entradas disponibles para el espectáculo de 5 Seconds of Summer accesibles para la compra. Sus valores son los siguientes:

PLATEA BAJA$ 93.200

CANCHA FRONTAL$ 75.725

PLATEA CENTRAL$ 69.900

CANCHA GENERAL$ 64.075

PLATEA ALTA$ 52.425

SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE$ 40.775

Las entradas puedes comprarlas a través de la plataforma Punto Ticket.

Una banda que se ha ganado el reconocimiento

5 Seconds of Summer ha sido elogiado por el New York Times por su estilo de “pop-punk destellante”. La banda ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo varios American Music Awards, People’s Choice Awards, MTV European Music Awards, MTV Video Music Awards, ARIA Awards, Teen Choice Awards, Telehit Awards y iHeartRadio Music Awards.

Además, han llevado a cabo dos giras mundiales en cuatro continentes. La gira “Rock Out With Your Socks Out” en 2015 y la gira “Sounds Live Feels Live” en 2016 atrajeron a más de 1,7 millones de fanáticos en todo el mundo.

Estos logros demuestran el éxito y la popularidad de 5 Seconds of Summer, así como su capacidad para cautivar a grandes audiencias en diferentes partes del mundo. Su estilo único de pop-punk ha resonado con fans de todas partes y los ha establecido como una de las bandas más exitosas y reconocidas en la industria musical actual.