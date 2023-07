Cada semana se irá eliminado a un personaje de Gran Hermano Chile. El programa es el nuevo reality show trasmitido por la televisión chilena y no ha quedado exento de polémicas entre sus jugadores. Por ese lado, muchos espectadores no conocen cuándo termina la producción. Si no sabes cuándo finaliza, pues te contamos cuál es su duración y el premio final.

¿Cuándo dura Gran Hermano Chile?

El programa trasmitido por Chilevisión tiene una duración de 100 días. Es decir un poco más de tres meses se visualizará el reality por el canal nacional.

¿Cuál es el premio para el ganador de Gran Hermano Chile?

El premio para el ganador o ganadora de Gran Hermano Chile es un monto de 25 millones de pesos.

¿Quiénes son los nominados de Gran Hermano Chile?

Los nominados son: Viviana (9 votos), Trinidad (9 votos), Jennifer (8 votos), Lucas (5 votos) y Ariel (5 votos).

¿Quién votó por quién en Gran Hermano Chile?