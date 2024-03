Una nueva edición del Festival de Viña del Mar finalizó. Trueno fue el encargado de cerrar la versión 2024, la cual tuvo un sello solidario debido a los incendios que golpearon a la ciudad. La organización del evento reveló cuánto dinero aportará el certamen a la reconstrucción.

Muchas dudas hubo sobre la realización o no del Festival 2024. Fueron miles los damnificados que dejaron los incendios en la Región de Valparaíso, lo cual movilizó a los equipos de emergencia para ir en ayuda de las víctimas de la catástrofe. Finalmente el evento siguió adelante, aunque con la cancelación de la Gala y con un enfoque solidario.

¿Cuánto dinero recaudó el Festival de Viña del Mar 2024?

De acuerdo a lo informado desde la producción del evento, al cierre de la última jornada se había logrado recaudar alrededor de 300 millones de pesos a través de la cuenta que se compartió durante las seis noches.

¿Qué se hará con los fondos?

Este dinero será entregado a Techo y Desafío Levantemos Chile. Ellos tendrán la misión de administrar y organizar la ayuda con estos fondos para los damnificados de los incendios.

Todavía falta la subasta

Además del dinero ya recaudado, los artistas que pisaron la Quinta Vergara entregaron valiosos obsequios para que sean subastados y así también que este dinero vaya en ayuda de los afectados.

“Estamos felices y orgullosos de haberle dado este tinte solidario, como dijo la alcaldesa antes del inicio, no nos imaginamos un Festival si no lo hacíamos de esta manera y no nos equivocamos. Son 300 millones que no existían y que hoy quedan a disposición de ambas fundaciones para que ayuden pronto, rápido y de muy buena manera a solucionar de la mejor manera posible los problemas a quienes perdieron sus hogares“, explicó Marcelo Hilsenrad, gerente de producción de Canal 13.

“Esta campaña sigue. Tal como se informó la cuenta sigue abierta y disponible, se siguen recibiendo aportes tanto de Chile como del extranjero. Comenzamos hoy con la subasta solidaria de elementos de distintos artistas que obviamente una vez que sean subastado, esos fondos también se sumarán a los ya existentes durante los próximos días de acuerdo con las organizaciones”, complementó Hilsenrad.